SDS pobjednik izbora za EP u Sloveniji

LJUBLJANA - Opoziciona Demokratska stranka (SDS) pobijedila je na izborima za EU ​​u Sloveniji i dobiće četiri od devet mesta te zemlje u Evropskom parlamentu.

Vladajući pokret Sloboda dobio je na jučerašnjim izborima dva, a po jedno mjesto pripalo je zelenoj stranci Vesna, Socijaldemokratama (SD) i Hrišćanskoj-demokratskoj Novoj Sloveniji (NSi).

SDS je, nakon prebrojanih skoro svih glasova, dobio 30,8 odsto, što je više od četiri odsto u odnosu na prije pet godina, prenosi STA.

Pokret Sloboda, koji je prvi put učestvovao na izborima za EP, osvojio je 22,1 odsto glasova.

Lider SDS-a Janez Janša predložio je da nacionalni parlament bude raspušten, rekavši da je rezultat "poruka slovenačkih glasača aktuelnoj vladajućoj koaliciji da postupi slično kao što je to uradio francuski predsjednik Emanuel Makron".

Lider Pokreta "Sloboda" i premijer Robert Golob, izjavio je da je zadovoljan rezultatima i primijetio da su stranke lijevog centra zajedno ipak dobile više od desnog centra.

"To je ono što nam daje nadu za budućnost. Uvjeren sam da će se to takođe odraziti na sljedećim opštim izborima," rekao je on.

Vesna, osnovana prije dvije godine, osvojila je 10,5 odsto glasova, skoro isto koliko je njen kandidat Vladimir Prebilič dobio na predsjedničkim izborima prije dvije godine, navodi STA, prenosi Tanjug.

SD i NS su osvojili 7,71 odsto i 7,70 odsto glasova, jedva su nadmašili vanparlamentarnu Narodnu partiju (SLS) sa 7,27 odsto, pokazuju podaci Nacionalne izborne komisije.

Ljevica je jedina stranka u parlamentu koja nije dobila nijedno mjesto, sa osvojenih 4,7 odsto.

Lider SD Matjaž Han rekao je da je njegova stranka srećna što je osvojila jedno od devet slovenačkih mjesta, jedno manje nego do sada.

Izlaznost na izborima za EP u Sloveniji je premašila 41 odsto, što je dvanaest procentnih poena više nego prije pet godina.

