SNS na Vidovdan dobija novo rukovodstvo; Vučić: Ne kandidujem se

BEOGRAD - Glavni odbor Srpske napredne stranke sastao se danas na sjednici u Beogradu, a glavna tema bile su pripreme za predstojeće parlamentarne izbore.

Sjednica je bila zatvorena za javnost, a nakon toga predsjednik SNS Aleksandar Vučić se obratio novinarima.

"Skupština stranke će biti održana na Vidovdan ili dan uoči Vidovdana i tada će biti birano novo rukovodstvo", rekao je Vučić medijima. "SNS će potpuno novo rukovodstvo imati od 28. juna 2020," dodao je.

"Želeli smo da u izbore uđemo bez sve žestine koju nosi unutarstranački drugačiji statovi. Nadam se da će novo rukovodstvo biti spremno da se bori sa novim izazovima", rekao je Vučić.

"Jednoglasnom odlukom premijerka Ana Brnabić je postala član predsedništva SNS-a", objavio je predsjednik Srbije i SNS-a Aleksandar Vučić.

On je ispričao šta su bili glavni planovi stranke u budućnosti.

"Veliki su izazovi pred nama, ali se nadam da ćemo uspeti da očuvamo mir i stabilnost".

"Ono što je nama zaista važno, to je zakazivanje skupštine stranke za Vidovdani to pokazuje da postoji potreba da nadolazeći ljudi koji imaju energiju, entuzijazam, ambiciju i koji su neukaljani u javnosti zamene one koji žele da prave klanove i da budu veliki šefovi", rekao je Vučić.

"Imaću dovoljno vremena da sve sagledam i da predložim najbolje ljude, od predsednika stranke do članova odbora", dodao je on.

"Pred nama su izbori i energija ovih mladih ljudi, nadam se da će doprineti uspehu. Ti izbori će za nas biti veoma teški", istakao je Vučić.

"Da, razgovaralo se o mojoj poziciji i biće velikih kadrovskih promena."

"Mnogi su me nagovarali, ali moj odgovor je - ne, neću se kandidovati za predsednika stranke", rekao je Vučić na pitanje o toj mogućnosti.

O Crnoj Gori, Kosovu... Aleksandar Vučić je na pitanja novinara govorio i o dešavanjima u Crnoj Gori.

"Ne znam šta se trenutno dešava, ali želim mir Crnoj Gori mir srpskom narodu tamo, kao i svim stanovnicima Crne Gore. Nadam se da će biti sačuvan mir kao i svetinje SPC", rekao je Vučić tokom svog obraćanja.

Kada je riječ o srpskoj kulturnoj baštini i spomenicima na Kosovu i Metohiji Vučić je rekao da se nada da će se svi sporovi rešiti mirnim i diplomatskim putem.

"Ne želim da budem ptica zloslutnica, nadam se da neće uspeti da nas ubede da Visoki Dečani i ostala baština prosto pripadaju albanskom kulturnom nasleđu. Oni će u stvari reći da to pripada kosovskom nasleđu i za to imaju podršku".

"Nadam se da ćemo diplomatski uspeti da rešimo to i sačuvamo srpske svetinje", rekao je Vučić.