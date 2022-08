SNS objedinjuje četiri najvažnije državne funkcije?

BEOGRAD - Ako bi za predsjednika nove vlade Srbije bio izabran neko od funkcionera Srpske napredne stranke, to bi bio prvi put od kako je SNS na vlasti da sve četiri najvažnije državne funkcije budu u rukama te partije.

Predsjednik države je lider naprednjaka Aleksandar Vučić, gradonačelnik Beograda je potpredsjednik Glavnog odbora SNS-a Aleksandar Šapić, dok će njegov kolega s istom stranačkom funkcijom Vladimir Orlić sasvim izvjesno postati novi predsjednik Skupštine Srbije.

Naime, danas je nastavljena konstitutivna sjednica Narodne skupštine Srbije, na kojoj su poslanici raspravljali o izboru predsjednika, sedam potpredsjednika i generalnog sekretara parlamenta. Jedini kandidat za novog predsjednika Skupštine je Vladimir Orlić iz SNS-a.

Na čelu parlamenta od oktobra 2020. godine nalazi se predsjednik SPS Ivica Dačić, koji je od 2012. do 2014. bio i premijer, a u periodu od 2012. do 2017. godine tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić formalno nije bio član SNSa, kaže Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID).

Člansku kartu SNS-a do oktobra 2019. godine nije imala ni premijerka Ana Brnabić, a nestranačka ličnost do kraja svog mandata ostao je Zoran Radojičić, koji je od juna 2018. do juna ove godine obavljao funkciju gradonačelnika Beograda, prenosi N1.

"Čini se da je SNS bliži stavu da svojim kadrom objedini sve četiri najvažnije pozicije u državi. Sklon sam verovanju da SNS neće previše eksperimentisati i da će budući premijer biti osoba od poverenja", kaže Klačar.

"Čak i da se desi iznenađenje i da se posegne za nestranačkim premijerom, to bi bila proverena osoba i osoba od velikog poverenja, bliska SNSu, ili pak neka osoba koja bi imala nesporan društveni ugled", smatra Klačar.

Prema njegovim riječima, najrealniji scenario je da će i ubuduće na vlasti biti velika koalicija SNS i SPS, zajedno s manjinskim predstavnicima. Jedina politička partija koja je od obnavljanja višestranačja u Srbiji imala svoje kadrove na sve četiri najvažnije funkcije u državi je Socijalistička partija Srbije, a taj period vladavine SPS započet je u julu 1992. godine izborom Slobodanke Gruden za gradonačelnicu Beograda.

Potpuna politička dominacija socijalista prekinuta je 21. februara 1997. godine, kada je za prvog opozicionog gradonačelnika prijestonice izabran tadašnji lider Demokratske stranke Zoran Đinđić.

Na toj funkciji Đinđić je naslijedio Nebojšu Čovića, a u tom trenutku predsjednik Srbije bio je Slobodan Milošević, premijersku palicu držao je njegov stranački kolega Mirko Marjanović, dok je na čelu republičkog parlamenta bio takođe član SPS Dragan Tomić.

U novom sazivu Skupštine Srbije juče je formirano 15 poslaničkih grupa.

Najveća je poslanička grupa SNSa "Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve", a nju će voditi Milenko Jovanov. Poslaničku grupu "Ivica Dačić Socijalistička partija Srbije" vodiće Ivica Dačić. Između ostalih, formirana je i poslanička grupa "Ujedinjeni S SP, PSG, Sindikat Sloga, PŽ", koju će voditi Marinika Tepić.