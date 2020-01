SPC će morati da dostavi Podgorici i matični broj Svetog Save?

Prema odredbama Zakona o slobodi vjeroispovesti, da bi SPC mogla da se registruje kao vjerska zajednica u Crnoj Gori moraće da učini jednu apurdnu stvar.

Naime, prema pisanju Sputnjika, Srpska pravoslavna crkva će prema odredbama spornog crnogorskog zakona morati da pronađe matični broj i izvod iz knjige rođenih ni manje ni više nego - Svetog Save!

Koliko je crnogorski Zakon o slobodi vjeroispovesti apsurdan, govore i njegovi članovi u kojima se navode uslovi za registraciju neke vjerske zajednice. S obzirom na to da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori postoji od osnivanja 1219, ona na te uslove, apsurdno je, ali je tako, ne može da odgovori.

Istoričar Dejan Ristićem govorio je za Sputnjik o spornim apsurdnim članovima crnogorskog vjerskog zakona.

"U jednom od članova tog zakona navodi se da svaka verska zajednica mora da se registruje i mora da podnese posebnu prijavu koja, pored ostalog, podrazumeva to da naziv verske zajednice mora da se razlikuje od bilo kojih drugih verskih zajednica i ne sme da sadrži naziv bilo koje druge države ili njena obeležja. To znači da pravoslavna crkva u Crnoj Gori ne može da se zove Srpska pravoslavna crkva, jer je to obeležje druge države", napominje Ristić.

Zakon dalje traži da središte i adresa vjerske zajednice mora da bude u Crnoj Gori.

"Budući da je Srpsku pravoslavnu crkvu u njenom punom kapacitetu osnovao 1219. Sveti Sava, to bi značilo da bi Mitropolija crnogorsko-primorska, odnosno sve naše eparhije na teritoriji Crne Gore morale, prilikom eventualne registracije, prvo da izbace reč 'srpsko', da prestanu da koriste crkvenu zastavu, koja je srpska trobojka i da dostave odluku o osnivanju iz 1219, sa podacima o osnivaču, Svetom Savi, koji bi obuhvatali, što je potpuno apsurdno, jedinstveni matični broj ili broj lične karte, dokaz o državljanstvu i prebivalištu sa svojeručnim potpisom", kaže Ristić.