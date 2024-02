Sa mužem prošla pakao: Isterivao je đavola po kući i mirisao mi haljine

​LOZNICA - Suzana Ristić, samohrana majka iz Loznice, nakon razvoda od bivšeg supruga dobila je puno starateljstvo nad sinom Vukašinom (5), i na sudu podigla zahtjev za habitatio, odnosno pravo stanovanja sa maloljetnim djetetom na teret drugog roditelja. Ipak, nakon samo mjesec dana od zahtjeva Suzana saznaje da je kuća koja bi trebalo da im bude dodijeljena kao mjesto stanovanja prema ovom zakonu, a koja je u vlasništvu bivšeg supruga M. C., naprasno prodata - i to njegovom rođaku.

Kako za "Telegraf" objašnjava ova žena, trenutno živi sa ocem u čitavih 12 metara kvadratnih, ali dodaje da joj nije problem da živi sa ocem. Ipak, nezgodno je sa djetetom i roditeljem živjeti u tako malom prostoru, imajući na umu da će dječak rasti, htjeti svoju slobodu i mjesto za učenje. Kako tvrdi Suzana, sve ovo bi mu bilo omogućeno da kuća nije prodata bez njihovog znanja.

Suzana nam pojašnjava da je bračnih problema bilo, stoga su i odlučili da se razvedu. Ipak, nije ni sanjala da će razvod na ovakav način uticati na budućnost njenog sina.

"Kada sam sa Vukašinom ostala u drugom stanju, to je bio šok jer su mom tadašnjem mužu rekli da nikada neće imati decu. Kada su doktori saznali da sam zatrudnela, rekli su mu da se zahvali Bogu, jer je to čudo što uopšte može da ima decu. Nakon što sam se porodila i ušla u kuću sa sinom, on mene više nikada nije takao kao ženu. Brak je trajao 5 godina" prisjeća se samohrana majka.

Ipak, tokom braka bilo je mnogo većih problema. Naime, M. C. se za vrijeme korone teško razbolio, a Suzana je preko veze i kontakata koje je imala s obzirom na to da je nekada radila u bolnici, uspjela da pronađe odgovarajuće ljekare. Ipak, prema njenim riječima, M. C. je i tu situaciju iskoristio kako bi na sudu lažno svjedočio.

"U vreme korone s obzirom na to da je muzičar, nije imao posao, a ja sam radila i imala sam porodiljsko. On je počeo da radi kod prijatelja u hladnjači i jednog dana mu je pozlilo. Počeo je naglo da mršavi i gubi kilograme nenormalno. Ja sam radila u bolnici, pa sam ga molila da uradi testove. Saznali smo da ga je korona udarila u pankreas i naravno, ja sam povukla sve veze iz bolnice u kojoj sam radila i sve je išlo preko mene. Ležao je tamo, ja sam se borila za njega, ali videla sam da on svaki dan gubi po jedan kilogram. Pomislila sam da će umreti ako se tako nastavi. Ipak, našli smo lekara iz Beograda, pa je išao na ispitivanja. Išao je privatno i odradio endoskopiju koju je platio 150-200 evra. Do problema je došlo kasnije na sudu, kada je on tvrdio da je morao da proda kuću zbog finansijskih problema koji su ga tada zadesili, te je svedočio da je na lečenje dao čitavih 5.000 evra, što je nebulozno" kaže Suzana uznemireno.

Suzana kaže da je razvodu prethodio niz problema, te je jedan dan ušla u stan sa kćerkom iz prvog braka i zatekla krstove po cijeloj kući. Lozničanka pojašnjava da su u pitanju bili čudni obredi, te je odlučila da se posavjetuje sa sveštenikom, koji joj je rekao da što prije ode odatle i povede dijete sa sobom.

"Kada sam ga spasila on je uhvatio nekog oca, da bismo jednog dana kćerka i ja došle sa posla i videle krstove po celoj kući. To nije hrišćanstvo, već egzorcizam. Ja sam otišla u manastir nakon toga i tražila da se ispovedim pokazujući slike popu koji mi je rekao da to nije hrišćanstvo već obred. Vršio je egzorcizam nad mojom decom, ja sam padala u nesvest jer me je psihički zlostavljao i molio da ga ne prijavim jer više neće imati pozive za svirke. Pričao je da će nam napraviti montažnu kuću, kupiće stan, sve će biti u redu samo da ga ne prijavim" prisjeća se ona kroz suze.

Pored cijele ove situacije M. C. je prema Suzaninim tvrdnjama bio ekstremno ljubomoran, te je mirisao njene haljine da bi provjerio da li se osjeća muški parfem. Ipak, Suzana je nakon razgovora sa sveštenikom odlučila da napusti njihov zajednički dom, jer nikada nije znala šta je čeka kada se vrati kući. Zbog zabrinutosti za sebe, ali najprije za svoje dijete, sa mališanom se preselila u prostor od 12 kvadrata, kod svog oca.

"Kada smo se razveli ja sam dobila puno starateljstvo nad Vukašinom. On je dobio pravo da se pita samo u slučaju bolesti. Preselili smo se u kuću mog oca od 12 kvadrata. To je vrlo mali prostor. Dete tu ne može da se razvija i da živi s majkom. Ja sam tada podigla zahtev za pravo na habitatio. S obzirom da se kuća mog bivšeg supruga vodi na njega, a roditelji mu nisu živi, kuća je na sprat, a ja sam imam pravo da dobijem to mesto stanovanja jer sam punopravni staratelj našeg sina da živim tu sa njim kako bi imao normalne uslove. Ja u tu kuću ne bih ni htela da uđem da nije pitanje gde ću" pojašnjava Suzana za "Telegraf".

Naprasno, u toku sudskog procesa za pravo stanovanja koji za koji je zahtjev podnijet u aprilu prošle godine, već u maju, Suzana saznaje da je dječaku pravo na stanovanje koje bi po zakonu trebalo da ima do punoljetstva automatski oduzeto, jer je kuća prodata i to rođaku njenog muža. Kako priča, M. C. je tvrdio na sudu da je kuću prodao jer je upao u dugove, spominjući između ostalog i novac potrošen na liječenje u vrijeme korone, za koji Suzana tvrdi da nije ni blizu cifre koju je M.C. naveo na sudu.

"Tog 27. maja mi saznajemo da je fiktivno prodao kuću rođaku i obespravio svog sina. Onda je povukao priču kako je zbog liječenja ostao u dugovima, pa da je morao da proda kuću. Inače, on čovek stvarno dobro zarađuje, svira sa poznatim ličnostima, a na sudu priča da nema prihode. Na kraju ispada da Vukašin nema ništa. Rođak mog bivšeg muža je kupio kuću. Izjava bivšeg supruga je bila da je rođaku prodao jer on ima troje dece i da mu treba kuća, a Vukašinu ne treba? To se videlo da je namešteno. Nakon tog ročita, M. C. meni bez trunke stida kaže 'ja imam pare i mogu da teram do kraja, a ti ne možeš', jer smo u tom mementu Vukašin i ja na ulici" prisjeća se Suzana.

Ona kaže da joj je sada jedino važno da Vukašin povrati svoje pravo na stanovanje, te da će se boriti da istjera istinu, ma koliko vremena joj trebalo. Sljedeće ročište zakazano je za 24. april, gdje bi Suzana trebalo da se suoči sa bivšim suprugom i rođakom koji je navodno kupio kuću.

Povodom cijele situacije, mediji su kontaktirali i bivšeg supruga Suzane, međutim, do objavljivanja ovog teksta odgovor niti komentar nije dobijen, prenosi "Telegraf".

