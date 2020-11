Sahranjen patrijarh Irinej

Patrijarh SPC Irinej sahranjen je u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru.

Prethodno su služene liturgija nad odrom u centralnom dijelu hrama, gdje je bilo izloženo tijelo patrijarha Irineja, a služili su je mitropolit dabrobosanski Hrizostom, prisutne vladike i 16 sveštenika.

Tijelo 45. poglavara SPC Irineja spušteno je u grobnicu u kripti Hrama Svetog Save izgrađenoj za vrijeme njegovog života.

On je prvi patriajrh srpski koji počiva na tom mjestu, a predviđeno je da se i drugi patrijarsi ubuduće sahranjuju u Hramu Svetog Save.

Na kovčeg blaženopočivšeg patrijarha Irineja malo zemlje simbolično bacili su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Mitropolit dabrobosanski Hrizostom rekao je nakon opela da je sahrana patrijarha Irineja neočekivana i iznenadna.

"Koliko do juče bio je među nama, patio je i tugovao zbog najnovijih raskola i podela u pravoslavlju", kazao je on.

On je rekao da je Irinej bio stub pravoslavne crkve i dostojan nasljednik patrijarha Pavla.

"Ponosni smo na njega i Bogu zahvalni da smo ga imali kao 45. nastoljatelja naše crkve", kazao je Hrizostom.

"Nikada se nije predavao u služenju Bogu i svom rodu", kazao je on i dodao da se samo privremeno opraštamo od Irienja.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je bitno da se kao narod sabiramo, a da je patrjarh Irinej imao tu snagu da nas drži zajedno.

"Mogu slobodno reći da je naš patrijarh imao tu snagu da nas sabere i uvijek drži zajedno", kazao je on.

Dodao je da se Republika Srpska u posljednjih 11 godina nije se ni radovala ni tugovala bez patrijarha Irineja.

"Patrijarh je imao ljubav za sve nas i rado je dolazio. On je bio pastir svih nas i on je brisao sve granice među našim državama, regijama, među nama, to jeste snaga naše crkve, da prevazilazi granice, reke i vrijeme", kazao je Dodik.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je patrijarh srpstvo stavljao iznad svega.

"Srpstvo je stavljao iznad svega", rekao je Vučić opraštajući se od patrijarha Irineja.

"Predao je dušu samo sa jednom željom, da njegov Hram, negov san nikada ne porušimo", kazao je on.

On je patrijarha Irineja uporedio sa gromadom stijene, te naveo da se pamti po raskošnošću koju je ostavio iza sebe.

"Ja sam spreman da kažem, da njega nije bilo, gradili bismo ovaj Hram još decenijama", napomenuo je on.