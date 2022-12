Šakal ušao u kafić i skakao po stolovima, gosti pobjegli

Na sisačkoj gradskoj pijaci u subotu je uhvaćen zalutali šakal, koji je nakratko ušao u jedan od kafića prestravivši goste, a zbrinuli su ga članovi sisačkog Skloništa za životinje, prenose hrvatski mediji.

Šakal je u kafić uletio ujutru, oko 8.30 sati. Preplašena divlja životinja počela je da skače između stolova i po njima, tražeći izlaz, razbivši nekoliko čaša i šoljica, a gosti su u panici napustili lokal.

Vlasnik lokala odmah je nazvao službe koje bi mogle da pomognu pri hvatanju. Prvi su stigli policajci koji su obezbijedili prostor oko kafića, a nakon nekog vremena intervencijom gradske uprave na pijacu su došli članovi sisačkog Skloništa za životinje.

Budući da šakal nije prihvatio mamac sa sredstvom za omamljivanje, članovi Skloništa su ga uhvatili čeličnim "lasom", te u kavezu iznijeli u kombi.

Koliko je poznato, to je prvi slučaj da je šakal u potrazi za hranom došao do samog centra grada. Do sada je zabilježeno da su šakali u nekoliko navrata dolazili na periferiju Siska, gdje su napadali domaće životinje, ali u samom gradu još nisu zapaženi.