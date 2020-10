Sakupljen novac za malu Lanu, avion spreman

Poslije nekoliko teških, najtežih mjeseci u životima male Lane Jovanović i njenih roditelja, novac za lijek koji se uzima jednom u životu - sakupljen je.

Mjesecima su slate SMS poruke, prodavano sve: od kolača do vjenčanica u zamjenu za njeno zdravlje i njen cilj - da pobijedi rijetku i tešku bolest, spinalnu mišićnu atrofiju.

Zahvaljujući njenim "anđelima čuvarima" ova preslatka plavooka djevojčica koju smo predugo gledali kako se muči i bori sa opakom bolesti, moći će da ode na svoje najvažnije životno putovanje - u Sjedinjene Američke Države gdje će primiti preko potreban lijek.

Najdivnija vijest dana objavljena je na Facebook stranici Za Laninu životnu bitku.

"Dragi naši pomoćnici, novac je skupljen, avion sređen! Radost je ogromna, a zahvalnost vječna. Hvala vam svima dobri ljudi. Hvala za svaki odvojen dinar, hvala za svaki uložen trud. Hvala, jer vi svi, Lanini ste anđeli čuvari. Sreća je tolika, da suze same teku. Koža se ježi, srce lupa, glas drhti. Šta je to što nas pokreće? Kakva je to sila kad se mi ujedinimo? Ljudi, ogromna je i svima vidljiva. Neka svi znaju šta je naš narod uspio. A uspjeli ste ono što je drugima skoro nemoguće. Niko nema ono što mi imamo. Niko nema srce junačko, niko nema volju čvrstu, niko nema želju jaku. Hvala vam svima junaci. Hvala za volju, hvala za želju, hvala za trud", emotivan je status zahvalnice Laninih roditelja svim humanim ljudima koji nisu odustali u namjeri da pomognu ovoj predivnoj bebi da ispuni svoj životni cilj.