Šaljivdžije objavile detalje razgovora sa Zaevim: Evo šta je rekao o Vučiću

Razgovor ruskih "prankera" sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim izazvao je pravi mali zemljotres na Balkanu.

"Sputnjik" objavio razgovor s prevarantima.

Podsjetimo, dvojica ruskih "prankera" smjestili su sjevernomakedonskom premijeru Zoranu Zaevu razgovor, predstavljajući se kao nekadašnji ukrajinski predsjednik Petro Porošenko.

Povezane vijesti:

Rusi nazvali Guaida, predstavili se kao predsjednik Švajcarske i obećali mu Madurov novac

Haradinaj posljednja žrtva ruskih šaljivdžija koje su "nasamarili" i Guaida

U razgovorima sa Zaevim, kojih je, kako su rekli za "Sputnjik", bilo pet, rekli su sjevernomakedonskom premijeru da da mito Vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju za nezavisnost makednske crkve. Zaev je saopštio lažnom Porošenku da je spreman da plati patrijarhu Vartolomeju 100 hiljada dolara u kešu.

"Parnekeri" su u ime Porošenka saopštili Zaevu da Makedonija ima "odlične šanse" i "može da pokrene proces" dobijanja autokefalije. Navedeno je da realizacija "ovog uslova, između ostalog, takođe može da pomogne". Pri čemu se predlaže "suma sa popustom".

"Ja sam platio više od 150 hiljada", saopštio je "Porošenko".

Bilo je riječi o i Kosovu, podjeli teritorije, a pominjao se i srpski predsjednik Aleksandar Vučić i kosovski Hašim Tači. Zaeva je, u razgovoru, brinula razmjena teritorije i što je Vučić "ruski čovjek". Sam Zaev pokušao je prethodni dan sve da demantuje, priznavši doduše da je razgovarao sa "prankerima".

Kako je rekao, nakon objavlljivanja tog razgovora na društvenim mrežama, morao je da zove i Tačija i Vučića i da im objašnjava šta se zapravo dogodilo i šta je htio da kaže.

Šta su rekli "prankeri"?

"Sputnjik" je napravio razgovor s dvojicom "prankera", Vovanom (Vladimirom Kuznecovim) i Leksusom (Aleksejem Stoljarovim), koji su kazali da ništa iz objavljenog snimka nije mijenjano.

"Mi tekst nismo mijenjali. Samo smo objavili to što je on rekao. Ako poslušamo snimak, čujemo riječ donacija. Nimalo ga nije začudilo što samo mora da plati 100 hiljada dolara i da mu je tada autokefalnost garantovana. Samo to da se uradi. Štaviše, ako mu dovedem prijatelja, cijena će biti 100 hiljada. To je istina. Ne znam šta je shvatio, ali je bilo tako", rekli su oni.

Na pitanje šta im je Zaev govorio o Srbiji i Kosovu, jedan od njih dvojice kaže:

"Što se tiče Kosova, on je bio zabrinut planovima razmjene teritorija. Sjevernog dijela Kosova i teritorija koje su Albanci htjeli da uzmu sebi. On je smatrao da Srbija realizuje Putinov plan, što ga je jako brinulo. On nam je rekao da se o tome žalio Majku Pompeu. Što se tiče odnosa prema Vučiću, on je javno govorio da je Vučić pod kontrolom Rusije i da se tu nema čemu čuditi."

Kažu i da su s premijerom Sjeverne Makedonije razgovarali minimum pet puta tokom godine.

"U početku, kada smo počeli s njim da razgovaramo, mislili smo da će to biti samo jedan razgovor. Kao po pravilu, naša igra ne traje dugo. Mislili smo da nam samo kaže o odnosima sa Rusijom i oko miješanja u unutrašnje stvari, u to vrijeme je bio i referendum i protjerivanje naših diplomata. Mislili smo da će jedan poziv biti dovoljan. Međutim, on nam se odmah počeo žaliti na svoje unutrašnje probleme, što mi nismo ni očekivali. Počeo je mimo protokola da govori o tome kako su Rusija i druge države loše, što nas je naravno iznenadilo i mi smo odlučili da održavamo kontakt. Održavali smo neformalne odnose. Nekada je on zvao, nekada mi", kazali su oni i dodali da su čak razmjenjivali i fotografije.