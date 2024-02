Sanader šef i u zatvoru: "Brine o kulturnom uzdizanju zatvorenika"

Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader postao je šef zatvorske biblioteke u zatvoru Lipovica, potvrđeno je za Dnevnik Nove TV.

Podsjetimo, Sanader je zbog uzornog ponašanja i problema sa zdravljem prebačen iz Remetinca u Lipovicu.

"Gospodin Sanader se već par mjeseci nalazi u Kazneno-popravnom domu Lipovica. To je poluotvoreni zatvorski sustav, a sada se nalazi u bitno boljim zatvorskim uvjetima nego što je bio prethodno", kazao je Sanaderov advokat Čedo Prodanović.

U Lipovici kaznu služi 80-ak zatvorenika koji su smješteni u sobama koje su u prosjeku površine od 20 kvadrata. Sanader svoju sobu dijeli s cimerom. Kao i drugi zatvorenici, ima stalnu medicinsku njegu, koju pružaju ljekar i dvije medicinske sestre, prenosi Index.hr.

"To je u biti zatvor koji nije zatvor. Preko dana se oni slobodno šeću po tom kompleksu, popiju kavu, prime posjete. To je neki zatvor po mjeri čovjeka", objasnio je Prodanović. Zatvor u Lipovici ima teretanu i biblioteku, a zatvorenici sami kuvaju “pod nadzorom strukovnog učitelja”.

"Ja sam bio kod njega jednom. Tad još to nije radio, ali očito je da je tamo zadužen da vodi brigu o kulturnom uzdizanju zatvorenika", istakao je Prodanović. Dodao je da Sanader nije klonuo duhom, iako je iza rešetaka proveo gotovo 10 godina.

"On je čvrst, on je izdržavao puno teže uvjete, tako da tek sada nema problema. Naravno da prati politiku, ali nismo se bavili previše s politikom", poručio je on. Inače, Sanader bi prema objedinjenoj presudi u zatvoru morao provesti ukupno 18 godina.

