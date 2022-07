Sančez: Španija će uvijek biti uz Srbiju po pitanju Kosova

BEOGRAD - Španski premijer Pedro Sančez poručio je večeras, nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da Španija podržava Srbiju kada je riječ o pitanju Kosova, i da će biti uvijek uz nju u odbrani principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta i suvereniteta, za koji se zalažu obje države.

Sančez je uz to dodao da Srbija treba da postane punopravna članica EU i da će Španija uvijek biti uz nju naputu evropskih integracija.

"Španija i Srbija jesu zemlje prijatelji odavno, vezuju nas mnoge stvari, kao potreba da se poštuje međunarodno pravo i teritorijalni integritet i suvrenitet naših država", istakao je Sančez.

Naglasio je da zato Španija podržava Srbiju kada je riječ o pitanju Kosova i poručio da će Španija uvijek biti uz Srbiju u odbrani tih principa.

Sančez je dodao da se Španija zalaže da razgovorom treba riješiti probleme između dvije strane, ali da svakako mora poštovati teritorijalni integritet.

Sančez je podsjetio na konferenciji za medije da je Srbija na evropskom putu još od 2002. godine i poručio da naša zemlja uvijek može da računa na podršku Španije.

"Politički odnosi Španije i Srbije su fantastični i ubeđen sam da i ekonomski i trgovinski odnosi mogu da dođu na taj nivo", istakao je Sančez.

Kaže da je poboljšana trgovina između dvije zemlje u posljednjih pet godina, ali da treba i dalje da raste.

"Imamo španske firme koje rade ovdje, a i veliki broj novih će tek doći u Srbiju", naveo je španski premijer i dodao da će zbog toga u oktobru u Beogradu biti organizovan srpsko-španski poslovni forum.

Kazao je da će biti pripremljeno i potpisivanje bilateralnog sporazuma u oblasti ekonomije između dvije zemlje zahvalio je predsjedniku Vučiću na velikom i divnom prijemu i dodao da će prenijeti njegove pozdrave kralju Španije.

Istakao je da su i on i Vučić veliki fanovi košarke i da je u razgovoru sa Vučićem izrazio divljenje prema srpskom košarkašu Nikoli Jokiću.

Sančez je rekao da njegov put po zemljama Zapadnog Balkana predstavlja obećanje Španije regionu zapadnog Balkana da će biti dio Evrope i istakao da zapadni Balkan i jeste dio Evrope i blizak bez obzira na geografsku udaljenost.

Kaže da je u februaru pred rat u Ukrajini Vučić u razgovoru sa njim u Španiji rekao da postoji velika vjerovatnoća da će početi konflikt, što se i dogodilo.

Sančez je rekao da je oružani konflikt u Evropi donio veliku patnju građanima u Ukrajini.

"I ja i predsjednik Vučić želimo da se mir uspostavi", istakao je Sačez.

Kazao je da je taj rat uticao da se povećaju cijene energenata zbog čega građani imaju probleme, kao i da postoje problemi sa prehrambenim proizvodima zbog žitarica i drugi.

"Ovo je ključna poruka za Vladu Srbije: rat je podstakao jedno razmišljanje - šta je to Evropa i ko su to Evropljani", poručio je on.

Dodaje da je EU otvorila novo poglavlje proširenja i otvorila vrata za zemlja na istoku Evrope, ali na zapadni Balkan.

"I dalje podržavamo ovaj proces pristupanja, jer ste vi dio Evrope i težite da postanete dio naše zajednice i da zajedno dijelimo naš prosperitet", naveo je on.

Podsjetio je da je Španija postala članica evropske zajednice 1986. godine i poručio da će ta zemlja postati Srbiji da postane članica EU.

"Dragi prijatelji, hvala što ste nas primili. Nastavićemo da sarađujemo, naročito tokom predsjedništva Španije EU u drugom semestru naredne godine i nastavićemo da radimo tako intenzivno kao i do sada zarad dobrobiti naše dvije zemlje, za mir i veliku evropsku familiju čiji smo svi dio", poručio je Sančez.