Saobraćajci u Srbiji od danas mogu da oduzimaju vozila

BEOGRAD - Izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koje je Skupština Srbija usvojila prošle nedjelje, od danas stupaju na snagu, čime su se stekli uslovi da počnu da se primjenjuju odredbe na osnovu kojih će se privremeno oduzimati vozila zbog najtežih prekršaja.

Zakon o bezbjednosti saobraćaja prvi put predviđa opciju privremenog oduzimanja vozila do pravosnažnog okončanja sudskog postupka protiv vozača koji je u posljednje dvije godine osuđivan za teže prekršaje.

"Kada se radi o privremenom oduzimanju vozila, to je novina, međutim, treba napomenuti da je u dužem vremenskom periodu ova ideja provejavala. Ova izmena nalaže da se vozaču, ukoliko načini teži prekršaj, a to su članovi 229 i 230, privremeno oduzima vozilo kao predmet izvršenja. Ovu meru treba doživeti kao takvu da se vozaču oduzme opasno sredstvo jer se pokazalo da on nepropisno, nesavesno i nebezbedno upravlja tim vozilom", objasnio je za Kurir televiziju pukovnik Zlatko Belencan, pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije.

Istakao je da se neće svima oduzimati vozilo, te naveo u kom slučaju se to može izbjeći:

"Ukoliko je to iznajmljeno ili firmino vozilo, onda će se voditi računa o titularu imovine. U slučaju da vozač rukovodi firminim vozilom, neće se firmi oduzeti vozilo, već će se ona obavestiti da njen zaposleni upravlja sa, recimo, težim prekršajima i da ih je opet izvršio. Fokus je da se vodi računa o najbezobzirnijim vozačima, koji su izvršili najteže prekršaje".

On je naveo i propisane kazne za različite vrste udesa:

"Za nanošenje lakših telesnih povreda propisana je kazna od 30.000 do 300.000 dinara ili kazna zatvora od 30 dana do tri godine. Za nanošenje teških telesnih povreda propisana je kazna od jedne do osam godina zatvora, a za nanošenje smrtnih povreda kazna je od dve do 12 godina. Treba to ponavljati i apelovati".