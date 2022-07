Saobraćajni stručnjak otkrio tri opasnosti za Pelješki most

Saobraćajni stručnjak Željko Marušić govorio o tome koje su tri opasnosti za Pelješki most.

Između ostalog, za N1 je objasnio da most ima više stepena opasnosti.

"Prvo trebamo krenuti s ugrozom zbog trusnog područja i potresa. To je riješeno kvalitetnom izvedbom", govori.

Istakao je da treba biti realan i reći da postoji i opasnost od terorizma koja je uvijek pod radarom.

"Taj most treba uvijek biti čuvan kao strateški objekat i onda dolaze ugroze prometa. Pelješki most mora biti primjer sustavnog video-nadzora onoga što zagovaram za cijeli prometni sustav. On mora biti u sustavu nadzora i ne bi se smjelo dogoditi da nadzorne kamere ne budu u sustavu prometne sigurnosti kao sada u tunelima gdje nadzornici HAC-a kad utvrde da netko primjerice vozi 200 km/h mogu mu staviti soli na rep, jednostavno to nije u sustavu prometne sigurnosti.

Mi trebamo s Pelješkim mostom početi izrađivati sustav video-nadzora, dakle most mora biti pod video-nadzorom na način da svatko tko vozi prebrzo bude kažnjen kao što je to u Njemačkoj i Italiji, to je najvažnije", rekao je Marušić.