Šarčević: Škola u Srbiji bi mogla da počne u junu

BEOGRAD - Ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević kazao je da je moguće da se đaci u Srbiji vrate u školske klupe u junu.

"To bi mogao da bude početak juna, imamo sve spremno da to bude završeno do kraja juna", rekao je on za vijesti televizije Prva.

"Nisam voljan da se to desi brzo, školska godina traje do 31. avgusta. Svi zaslužuju neku vrstu predaha, mislim da imamo dovoljno vremana, imamo ceo maj. Mi u maju radimo nastavu na daljinu", kazao je on.

Govoreći o novinama u nastavi na daljinu, ministar je kazao da je od 25. marta Ministarstvo prosvete dobilo prijedlog UNICEFa za donaciju i tražili su softver za nastavu na daljinu.

"Sada novi softver omogućuje da nastavnik sedi u svom domu i da kamera pokriva sve što bi se videlo u učionici, ljude ne izlažemo riziku, umesto sedam kabineta snimanja imamo 70", kazao je on.

Šarčević je pojasnio kako je došlo do toga da se njegovi saradnici zaraze korona virusom.

"Imali smo manji radni sastanak kad smo skinuli maske i tad se sve desilo", kazao je Šarčević.

O zdravstvenom stanju svojih zaposlenih, Šarčević je rekao da je jedan njegov saradnik u teškom stanju ali nije na respiratoru.

"Dvoje kolega su bili lakši slučajevi i oni su smešteni na Zvezdari. Dvoje koelga koji su poslednji zaraženi su na Sajmu i čak rade odatle", rekao je on.

Šarčević je kazao da on u dogovoru sa premijerkom Anom Brnabić radi od kuće već neko vrijeme.

"Mi smo od prvih dana smanjili broj ljudi na 10, trenutno samo troje radi u dežurstvu", pojasnio je on.