Šarčević: U toku sinhronizacija nastavnih programa Srbije i RS

BEOGRAD - Radne grupe zavoda za unapređivanje obrazovanja Srbije i Republike Srpske rade na sinhronizovanju nastavnih planova i programa za nastavu istorije, geografije, muzičke kulture, jezika i književnosti, izjavio je večeras ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Mladen Šarčević.

"Oni već sinhronizuju sve naše nastavne planove i programe, koji su jedinstveni i imaju za cilj da se svugde gde žive Srbi kroz obrazovne sisteme radi bar nacionalni paket gradiva na istovetan način", rekao je Šarčević trećeg dana manifestacije "Dani Srpske u Srbiji.

On je precizirao da se počelo sa usaglašavanjem nastavnih planova i programa sa "reformom kurikuluma" i da se već stiglo do sedmog razreda.

"To su grupe od po pet ljudi u svakom zavodu, profesori i pedagozi koji sinhronizuju da ono što deca uče u Srbiji iz takozvanih nacionalnih predmeta uče i u Srpskoj. Cilj je da se to desi i na drugim teritorijama u okruženju gde žive Srbi", dodao je Šarčević.

Govoreći o dopunskim školama za srpsku dijasporu, Šarčević je rekao da je povećan broj tih škola i da Srbija šalje nastavnike, plaća njihov boravak i rad, naročito u NJemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj i Italiji.

"Sada smo sa Austrijom u prilici da izađemo iz tog `be-ha-es` hibridnog sistema, da se odvoji srpski jezik i kultura, da naša deca imaju priliku da jedinstveno pohađaju odeljenja, kao i da neke obaveze kada su u pitanju nastavnici, koje za sada ima samo Srbija, podelimo sa braćom iz Banjaluke i da možemo toga imati više", rekao je Šarčević.

On je istakao da predstavnici ministarstava prosvjete Srbije i Srpske imaju česte susrete, radne sastanke u Beogradu i Banjaluci, a da se vrlo često nalaze na pola puta u Tršiću, koji je baza za izučavanje društvenih i humanističkih nauka sa težištem na lingvistici, prije svega, na srpskom jeziku.

"Pošto je to rodno mesto Vuka Stefanovića Karadžića, tu imamo vrlo često sastanke, radne grupe, kao i priliku da učenici i studenti dolaze, da se neguje srpski jezik, prevodilaštvo i niz drugih veština", rekao je Šarčević.

On je ocijenio da su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije i Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske "bratska ministarstva bratske države, što daje poseban senzibilitet svim vidovim saradnje na svim nivoima obrazovanja i nauke".

Šarčević je podsjetio da se saradnja dva ministarstva, osim na krovnom Sporazumu o specijalnim paralelnim vezama Srbije i Republike Srpske, bazira i na sporazumu među ministarstvima u kojem je regulisano i pitanje međunarodne akreditacije visokoškolskih ustanova.

"To je nastalo naročito zbog određene opstrukcije koja se dešavala u Sarajevu za naše fakultete, koji se nalaze u Srpskoj, tako da smo čak i to prevazišli tim našim dobrim vezama", rekao je Šarčević.

On je podsjetio da sporazum podrazumijeva i razmjenu istraživača, rad na zajedničkim projektima i razmjenu profesora. "Mislimo da kolege u Republici Srpskoj to rade veoma kvalitetno i da smo tako bez granica, bar kad su obrazovanje i nauka u pitanju, u prilici da to prevazilazimo i da imamo sve bolje planove", rekao je Šarčević.

On je podsjetio i da je Srbija donijela zakon o dualnim studijama, budući da se u praksi dobro primenjuje ovakvo obrazovanje na nivou srednje škole, i napomenuo da će on biti implementiran uskoro. Kako je naveo, u toku je izrada standarda u Nacionalnom centru za akreditaciju, a interes kompanija je veliki.

"Postoje kompanije koje su prisutne i u Republici Srpskoj i u Srbiji, ali i one druge koje bi mogle da dobro praktikuju ovaj vid razmene kroz praksu. Mislim da je to veoma dobra prilika za mlade ljude", rekao je Šarčević.