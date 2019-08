Šarec: Slovenija insistira da Srbija postane dio porodice EU

BEOGRAD - Slovenački premijer Marjan Šarec ocijenio je danas u Beogradu da Srbija zaslužuje da postaneo dio porodice evropskih zemalja i dodao da iako u EU klima nije najbolje naklonjena proširenju, Ljubljana insistira da se o tome razgovara.

"Ulazak se neće desiti preko noći, kao sto se ni naš nije desio, ali za reforme je potreban podsticaj", rekao je Šarec odgovarajući na pitanja novinara na zajedničkoj konferenciji za medije s premijerkom Srbije Anom Brnabić.

Šarec je rekao da nije preterano optimističan, već je realan.

Dodao je da je istorija ciklična, da ako neko kaže da proširenje neće biti, pa zbog toga neko zastane u reformama, onda to nije pravi put, jer je pravi put članstvo u EU.

Prema njegovim riječima, Slovenija je dobar poznavalac prilika u regionu i da zna šta su uzroci problema, kao i to na čemu treba insistirati.

"Ako klima nije naklonjena, niko nije rekao da će to tako zauvek ostati ... Evropski put zavisi od mnogih faktora i potrebno je pokrenuti proces proširenja kao podsticaj, a ako se to prepozna kao interes EU, onda je to pitanje budućnosti", rekao je Šarec.

Srpska premijerka Ana Brnabić je podsjetila da je Srbija iskreno posvećena EU kao i regionalnoj stabilnost što sve, kako kaže, ide "ruku pod ruku". Ona je dodala da Srbija zaslužuje da otvaranje poglavlja brže napreduje.

"Mogli smo da imamo veći broj otvorenih poglavlja, ali pošto ih nemamo, to nije toliko važno, jer reforme sprovodimo zbog građana i privrede. Sve što radimo čini našu privredu jačom, državnu upravu transparentnijom, borimo se protiv organizovanog kriminala, zalažemo za slobodu medija... Sve je to važno za zemlju i građane, a to nas vodi ka EU", rekla je Brnabićeva.

Prema njenim riječima, Srbija možda ne može da utiče na brzinu otvaranja poglavlja, ali može na brzinu reformi i na njihovu implementaciju.

Kaže da je po tom pitanju realista, jer, kako dodaje, cijeli put otvaranja i zatvaranja poglavalja pomaže i govori šta treba Srbija da uradi kako bi dobila svoje mjesto u EU.

"Nemamo plan B", istakla je Ana Brnabić.