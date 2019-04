Šarić dva dana proveo u bolnici: Institut "Dedinje" bio pod opsadom

​Darko Šarić, koji je nepravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog šverca 5,7 tona kokaina, hitno je u ponedjeljak prebačen na Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" zbog srčanih tegoba, saznaje Kurir.

Uz velike mjere obezbjeđenja, Šarić je dva dana zadržan na klinici, gdje je detaljno pregledan.

"On se nadležnima u pritvorskoj jedinici u Specijalnom sudu, u kojoj boravi od marta 2014, požalio na jake bolove u predjelu grudi koji nisu prestajali. S obzirom na to da detaljni pregledi nisu mogli da budu obavljeni u zatvorskoj bolnici, on je hitno prebačen na kliniku na Dedinju", kaže izvor Kurira.

Sagovornik otkriva da su izvođenje Šarića iz pritvora, kao i njegov boravak na klinici, u svakom trenutku pratili stražari, ali i specijalci naoružani dugim cijevima. Prema njegovim riječima, strogo se vodilo računa da on ne dođe u kontakt sa drugim bolesnicima, ali i da u pregledima učestvuje minimalan broj zaposlenih.

"U Institut je doveden u ponedeljak, a u srijedu je vraćen u pritvor, odnosno u zgradu Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici. Bio je smješten u apartmanu, u kom nije imao cimera, jer je procjena nadležnih bila da će na taj način biti najbolje izolovan. Dva dana i dvije noći neprekidno su ga čuvali stražari i policija, nisu se ni na trenutak odvajali od njega. Tokom noći, dežurali su ispred njegovih vrata, ali ne samo tu - jake policijske snage u uniformama, ali i civilu, sve vrijeme njegovog boravka u bolnici bile su prisutne na cijelom Institutu "Dedinje" - dodaje sagovornik Kurira.

Darku Šariću, koji je podvrgnut detaljnim pregledima, kako navodi izvor, prema procjeni lekara, život nije ugrožen i on je vraćen u pritvor.

Darko Šarić je u decembru prošle godine osuđen na 15 godina zatvora zbog optužbi da je organizovao kriminalnu grupu koja je tokom 2008. i 2009. pokušala da prošvercuje 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

U pritvoru je od 18. marta 2014, kada se dobrovoljno, sa nepoznate lokacije, predao srpskom pravosuđu.