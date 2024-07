Saslušan Milinko Brašnjović: Ubijao za Kavački klan i Belivuka, lažirali njegovu smrt

BEOGRAD - Milinko Brašnjović (42), koji se sumnjiči da je bio direktni izvršilac likvidacije vođa "škaljaraca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. u jednom restoranu u Atini, saslušan je u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

“Sprovedena je dokazna radnja saslušanja osumnjičenog Brašnjovića. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nastavlja istragu i preduzimanje daljih dokaznih radnji”, kratko je potvrđeno iz tog tužilaštva za Kurir.

Podsjetimo, Brašnjović o kom se godinama ništa nije znalo i čak se sumnjalo da je ubijen, uhapšen je 27. februara ove godine u mjestu Benidorm u Španiji, u saradnji policijskih službenika SBPOK-a i španske Nacionalne policije FAST tima.

Srbija je odmah uputila zahtjev za njegovo izručenje i on je uz ogromne mjere obezbjeđenja prebačen u pritvor u Beogradu 18. juna.

Inače, prema navodima svjedoka-saradnika, koji su svjedočili o zločinima klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Brašnjović je bio saradnik te kriminalne grupe i učestvovao u ubistvu vođa "škaljarca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. u Atini.

“Ljubomir Lainović je ubio Stamatovića, koji je skočio na pištolj, a Brašnjović Dedovića koji je odmah dobio metak u čelo i glava mu je pala u tanjir”, opisao je detalje likvidacije u restoranu u Atini svjedok-saradnik.

Svjedok-saradnik Bojan Hrvatin detaljno je govorio o njegovoj ulozi u likvidaciji "škaljaraca" u Atini. .

“Što se tiče Atine, Milinko Brašnjović koji je bio jedan od direktnih izvršilaca mi je ispričao da su bili uhapšeni par dana ranije u Atini i da je Veljko bio ljut, da su nosili maske i da su se dvoumili da li da ulaze u restoran jer je bilo kamera. On je objasnio da je ušao i rekao "kalispera". Video je da nisu za stolom za kojim je trebalo da sede, ali da ih je video za drugim stolom. Rekao je da nisu obraćali pažnju, da je on pucao u Dedovića, a da je Ljubomir Lainović prišao i pucao u Stamatovića koji je skočio na pištolj. Rekao mi je da su bili pred odustajanjem, jer im je javljeno samo da su u Atini, ali da ih je Veljko snimio i da su tada realizovali. Milinko Brašnjović je u tom trenutku bio u šteku od škaljarskog klana, jer su Veljko i Mrako lažirali njegovu smrt i on je za škaljarski klan bio mrtav”, otkrio je svjedok-saradnik u sudnici.

Prema riječima svjedoka-saradnika, poslije likvidacije u Atini, Brašnjović je prebačen u inostranstvo, a Lainović ubijen.

Hrvatin je precizirao da je Brašnjovića video krajem avgusta 2020. u Turskoj.

“Krajem avgusta, Veljko Belivuk je pozvao da odemo u Tursku. Miloš Budimir i ja smo otišli na jedan aerodrom, nije Ataturk, nego manji i odatle smo leteli u Antaliju. Tu smo sačekali i Duleta Duška Roganovića, koji je dolazio iz Albanije, on je kasnio jer je dečko invalid, pa ga je osoblje ukrcalo, a mi smo kasnili i drugim letom smo došli uveče. Otišli smo u mesto u kom je Belivuk imao iznajmljenu vilu, tu vidim i momka koji se zove Milinko Brašnjović, na skaju Gadafi, zvali su ga Mili, Fejs, Gadafi”, ispričao je navodeći da je par dana kasnije sa porodicom u rizort došao i Marko Miljković i da je par puta dolazio sa ženom u kuću u kojoj su bili i drugi svjedok-saradnik Srđan Lalić, kao i Miloš Budimir.

Svjedočeći o zločinima zloglasnog klana okrivljeni-svjedok Srđan Lalić je takođe govorio o Brašnjoviću i otkrio da su imali "krticu" među "škaljarcima" koja je povjerenje stekla tako što je vođama škaljarskog klana obećala da može da otme i ubije Brašnjovića. Oni su to, prema tvrdnjama svjedoka-saradnika, prihvatili i platili 200.000 evra.

“Izrežirali smo sve, ja sam kupio lažnu krv, koja se koristi na filmskim setovima, polili smo i razmazali po stanu, a u blizini kuće braće Budimir (optužena braća Miloš i Marko Budimir, prim.aut) smo iskopali rupu i slikali ga kao mrtvog”, otkrio je Lalić kako su, preko isceniranog ubistva uhapšenog Brašnjovića uspjeli da ubace krticu u suprotstavljeni klan i preko nje gobijaju sve informacije.

Polemiku o isceniranom ubistvu Brašnjovića, u sudnici Specijalnog suda vodili su optuženi Marko Miljković i svjedok saradnik Srđan Lalić.

Miljković: Pričao si o ubistvu Milija Brašnjovića?

Lalić: Nisam. Pričao sam o isceniranom njegovom ubistvu, uzeli smo tada 200.000 evra od škaljarskog klana. Uzeo je najverovatnije Radoje Živković, a možda i Nikola Vušović.

Miljković: Kako da sud zna da ga ti nisi zakopao?

Lalić: Pa ja sam kasnije bio sa njim u Turskoj i imam svedoke

Miljković: Sam kažeš da smo pravili fotografije lažnih ubistava, kako znaš da i ostele žrtve nisu žive?

Lalić: Slike su mnogo drugačije. A nadam se da će se Brašnjović dozvati pameti i uraditi isto što i ja.

Lalić je tada rekao da su te slike djelovale autentično je je Brašnjović bio blijed, a sve to jer se bojao Miljkovića jer zna da "Miljković voli da seče i ubija".

