Saslušan nakon šutiranja sina, komšije u čudu

Otac iz okoline Prokuplja, koji je šutirao sina u školskom dvorištu osnovne škole saslušan je u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu i dat je prijedlog sudu da mu se odredi pritvor do 30 dana.

"Osumnjičeni je izneo svoju odbranu, nije se branio ćutanjem i zamenik tužioca za sprečavanje nasilja u porodici je dao predlog za određivanje pritvora kako ne bi uticao na svedoke. Osnovni sud bi o eventualnom pritvoru za oca trebalo da odluči u toku popodneva", rekla je Aleksandra Vujisić iz tužilaštva.

U selu gdje živi ovaj učenik sedmog razreda sa porodicom kažu da nema objašnjenja za takav njegov potez.

"On je čovek sportista, i sin mu je sportista i uopšte ne možemo ovde u selu da odgonetnemo zašto je to uradio. U medijima piše da je bio pijan što nije tačno. On uopšte ne pije alkohol. Možda je reagovao jer je njegov sin držao baklju, ali nije rešenje da se s detetom u takvim situacijama tako postupa. Stvarno smo svi ovde u čudu", rekao je Kuriru jedan od komšija.

I u Centru za socijalni rad su potvrdili da nikada nisu imali prijavu za nasilje u porodici iz kuće osumnjičenog.

