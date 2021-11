Saslušana Marija Karan, neće biti krivičnog postupka

Glumica Marija Karan dala je danas izjavu u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, gdje je detaljno opisala kako se odigrao događaj od 5. novembra u kojem je oko četiri ujutru u centru Beograda i njena svađa s partnerom Vladanom Balabanom, tvrdeći da je on uopšte nije udario.

Ona je u tužilaštvu izjavila da da nema razloga niti želi da krivično goni Balabana, rečeno je Tanjugu u tužilaštvu.

Tužilaštvo je nakon toga, a po pribavljanju izvještaja Policijske stanice Stari grad, izjava očevidaca događaja, kao i izvršenog uvida u video-zapise sigurnosne kamere i izvještaja ljekara Urgentnog centra donijelo odluku da nema zakonskog osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo kog lica, za bilo koje krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

U saopštenju tužilaštva se precizira da je došlo do svađe između glumice i Balabana koji su u emotivnoj vezi, ali ne žive zajedno.

Tom prilikom došlo je samo do verbalne rasprave među njima, a ne i do povređivanja, s obzirom na to da je Marija Karan izjavila da je povrede koje su konstatovane u Urgentnom centru zadobila prilikom pada.

Kako ni ranije nigdje nisu registrovane prijave za nasilje među ovim licima, u njihovim radnjama nema elemenata krivičnog djela nasilje u porodici, naglašava tužilaštvo.

Dodaje da, kako se ovaj događaj odigrao u garaži stambene zgrade u Dositejevoj ulici kojom prilikom nije došlo do težeg remećenja javnog reda i mira, to se nisu ostvarila ni obilježja krivičnog djela nasilničko ponašanje, već bi se eventualno radilo o krivičnom djelu za koje se gonjenje preduzima po privatnoj tužbi.

Mediji su tokom vikenda prenosili da je Balaban Mariju ošamario tokom rasprave, a da je ona njemu potom polomila staklo na automobilu, te da su dobili prekršajne prijave zbog remećenja javnog reda i mira.