Sastaje se Sabor SPC

Sinod Srpske pravoslavne crkve održaće sutra prvi sastanak poslije sahrane patrijarha Irineja.

Sabor, na kome će se birati novi patrijarh, najvjerovatnije će biti održan prije redovnog majskog termina.

Izborni Sabor za 46. patrijarha, biće po svoj prilici održan početkom iduće godine, krajem januara ili početkom februara.

Ipak, ako epidemiološka situacija bude nepovoljna, moguće je da će se na izbor novog poglavara čekati i do redovnog proljećnog zasjedanja.

Vjerski analitičar Draško Đenović smatra da će izbor biti odložen.

"S obzirom na to da određen broj episkopa neće moći da dođe u Srbiju, ili ako budu došli, neće moći da se vrate eparhijama odakle su došli, zbog tamošnjih propisa koje te države imaju", kazao je on za TV Prvu.

U medijima se uveliko spekuliše o nasljedniku patrijarha Irineja. Upućeni su saglasni s time da najveće šanse imaju najstarije vladike.

Kulturolog Jovan Janjić ocjenjuje da je jedan od kandidata episkop bački Irinej.

"Moguće da to bude episkop banjalučki Jefrem, koji je na prošlim izborima bio u najužem krugu. Moguće da to bude episkop budimljansko-nikšićki Joanikije", kazao je on.

Kao sigurne finalne kandidate mediji vide vladike Joanikija i Jefrema, dok će treći, navodno, biti ili vladika bački Irinej ili mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije, kojima se predviđa jednak broj glasova.

Patrijarh se bira apostolskim načinom. Sabor glasa, imena trojice kandidata s najvećim brojem glasova stavljaju se u koverte, a onu s imenom novog patrijarha potom izvlači jedan od monaha.

Prema Ustavu SPC, novi poglavar bi trebalo da bude izabran u roku od tri mjeseca. Ako se održi sadašnja situacija, pravo glasa imala bi 43 arhijereja, od kojih 34 ispunjavaju uslov da budu i birani. Za kandidaturu u drugom krugu biće potrebna najmanje 22 glasa.

