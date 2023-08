Savi prijeti ekološka katastrofa

KRANJ - Betonsko kućište oko kanalizacione cijevi za otpadne vode sa područja opštine Kranj, koje je pričvršćeno za most, teško je oštećeno u poplavama, zbog čega postoji opasnost od ekološke katastrofe, ne samo u kranjskom kraju, već i u predjelima uz Savu u Sloveniji i inostranstvu, prenosi slovenački portal 24ur.com na osnovu izjava lokalnih vlasti.

Iza mosta kod nekadašnje Planike, na koji je prikačena kanalizaciona cijev, počinje kanjon Zarice, koji je kao i cijela Sava zaštićen kao prirodna vrijednost od nacionalnog značaja.

Mnogo je naselja duž Save koja su u opasnosti od zagađenja ako se kanalizacija izlije u rijeku. Zbog toga je neophodna akcija, upozoravaju iz opštine Kranj i javno komunalnih preduzeća te opštine.

"Ako dođe do zagađenja, to će imati posljedice ne samo na Kranj, već i na cijelu Sloveniju i dalje preko granice....hitno nam je potrebna pomoć države. Već imamo građevinsku dozvolu za novi most na koji bismo postavili novu kanalizacionu cijev. Želimo da ovo bude jedan od prvih narednih projekata koje ćemo preduzeti zajedno sa državom", upozorava načelnik opštine Kranj Matjaž Rakovec.

Nadležni strahuju od fatalnog oštećenja cijevi, na koju je priključeno oko 25.000 ljudi, koji čine približno trećinu građana Kranja i dvije trećine Šenčura, koja bi izazvala izlivanje kanalizacije u Savu.

Situacija u kranjskoj opštini je od juče pod kontrolom, zbog čega je gradonačelnik naložio kranjskim vatrogascima da odu u pomoć u Škofju Loku. Kolegama u susednoj opštini pomoglo je devet dobrovoljnih vatrogasnih društava i jedinica Vatrogasno-spasilačke službe Kranj, ukupno 66 vatrogasaca i 19 vozila.