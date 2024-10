Sedamsto učenika nije u školi zbog problematičnog dječaka

Nastavlja se mučna situacija u osnovnoj školi u Zagrebu u koju je premješten dječak zbog kojeg se u prethodnoj ispisao cijeli razred.

Učenici s kojima bi sada trebao pohađati četvrti razred ni danas nisu u školi. Iz Ministarstva su poručili da će održati sastanak s roditeljima, prenosi HRT.

Roditelji ističu da se bore za prava svoje djece, ali i problematičnog dječaka kojem je nužna stručna pomoć.

"Da se dotični dječak hitno izdvoji iz kolektiva kako bi se napravila njegova kompletna psihofizička procjena u koju trebaju biti uključene sve stručne službe.

U skladu tim procjenama dobiti daljnje preporuke je li dječaku potrebno individualno školovanje ili u kolektivu pod točno definiranim i unaprijed dogovorenim mjerama koje će se u praksi nesmetano provoditi.

Takođre, tražimo da škola i struka imaju veće ovlasti u donošenju odluke u promjeni oblika školovanja i da se skrati procedura za realizaciju mjere, te da se u tom smislu unesu izmjene Zakona i pravilnika", stoji između ostaliogu saopštenju grupe roditelja.

"Mislimo da zapravo nije odrađeno ništa. Tako zapravo dijete se seli, a problem ostaje. S obzirom na to da je bilo javno poznato da je bilo problema u prethodnoj školi, smatramo da je roditelje trebalo pripremiti da se dijete uključuje u sustav, da roditelji mogu pripremiti svoju djecu, ali i da je djecu trebalo adekvatno stručno pripremiti, ako je procjena bila stručna da dijete može pohađati redovno obrazovanje. To nama za sad nije poznato", kazao je Klaudio Čurin, advokat grupe roditelja.

Ministar Fuchs: Dijete mora ići u školu

"Trebalo bi smiriti loptu", izjavio je Radovan Fuchs, ministar nauke, obrazovanja i mladih, te dodao da je državna sekretarka jutros bila u toj školi.

"Dolaze i kolege iz socijalne službe da vidimo što se u tom segmentu može napraviti. Naravno da ćemo pokušati napraviti sve što se može da bi se ovaj slučaj smirio. Vjerujem da se mora smiriti jer to dijete mora ići u školu. Zamislite samo što bi nastalo od tog djeteta da se ovo ovako nastavi. On je u medijima cijelo vrijeme", kazao je ministar Fuchs.

Fuchs tvrdi i da u Ministarstvu prihvataju da se dječak neadekvatno ponaša te dodaje da je riječ o djetetu koje "normalno sudjeluje u nastavi, inteligentno odgovara i shvaća nastavni proces", ali se nedolično ponaša, prenosi Telegram.

Fuchs je kazao i da je tačno da roditelji nisu poslali djecu na nastavu.

"To je pritisak na sustav da se to dijete makne iz škole, to je takva poruka, hajdemo neku balvan-revoluciju bez razgovora. Mi ćemo razgovarati s roditeljima, sa svima, tu nema dileme, ali što očekujete da bi sustav trebao napraviti, gdje će se pojaviti situacija upravljanja školom iz dvorišta", kazao je.

"Što dobivamo u novoj školi? Dobivamo reakciju nakon prvog dana škole. Imamo zbivanje naroda pred školom, nije da nismo mi možda i očekivali, razgovarali smo s ravnateljem, ali nismo očekivali da će se stvoriti kao da je dijete kriminalac ne znam kojeg tipa, koji je poubijao nekog. Što da radim? To dijete pribiti na stup, baciti ga u zatvor? To je osnovna škola, to je četvrti razred", kazao je.

"Njegovo ponašanje u razredu treba svesti na normalne granice. Ako je to sada na razini verbalnog, pod navodnicima, delikta ili ponašanja, govorenja neprimjerenih riječi i slično, siguran sam da se terapijskim postupcima može utjecati da ne upotrebljava taj rječnik. Apeliram da probamo to smiriti, roditelji moraju shvatiti, a mi smo tu da se situacija prati kao što će se i pratiti", kazao je.

Grad Zagreb: Sastanak Ministarstva, Grada i stručne službe

Predstavnici Ministarstva nauka, obrazovanja i mladih i Grada Zagreba održali su danas sastanak sa stručnom službom škole u koju je premješten učenik zbog čijeg se nasilnog ponašanja u drugoj zagrebačkoj školi ispisao cijeli razred, izvijestio je Gradski ured za obrazovanje.

"Tijekom dana održat će se roditeljski sastanak razreda kojeg učenik pohađa, kao i s vijećem roditelja škole, na kojem će roditeljima biti prezentirani konkretni daljnji koraci s ciljem što uspješnijeg rješavanja situacije", navodi se u saopštenju.

Za 19 sati zakazan je sastanak vijeća roditelja na kojemu će vidjeti hoće li im Ministarstvo i Grad ponuditi kakvo rješenje, kazao je jedan od roditelja.

Ministarstvo nauke i obrazovanja u petak je apelovalo na "roditelje i ostale koji žele doprinijeti rješavanju tog slučaja na empatiju i ljudskost", napominjući da je "riječ o djetetu koje ima 10 godina", te poručilo da školi stoje na raspolaganju za svu pomoć, prenosi Index.

