Sedma žrtva gripa u Crnoj Gori

PODGORICA - Pacijentkinja stara oko šezdeset godina, koja je bolovala od hronične bolesti, preminula je od komplikacija izazvanih gripom, što je sedmi smrtni slučaj u Crnoj Gori za nepun mjesec dana, saopštio je crnogorski Institut za javno zdravlje.

Iz Instituta podsjećaju da su prethodno od gripa preminuli dječak rođen 2016. godine, te pacijenti starosti 46, 55, 82 i 83 godine.

Prema posljednjim podacima crnogorskog Instituta za javno zdravlje, aktivnost virusa gripa je srednjeg intenziteta.

"Nalazimo se u uzlaznoj fazi epidemije gripa i za očekivati je da će epidemija dostići vrhunac u narednim sedmicama, nakon čega će broj oboljelih postupno padati", navode u Institutu.

Najveći broj oboljelih do sada je registrovan u uzrastu od 20 do 64 godine, dok je grip, imajući u vidu broj bolesnih na 100.000 stanovnika, najrasprostranjeniji među djecom do četiri godine.

Prema podacima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti i Svjetske zdravstvene organizacije, u evropskom regionu aktivnost virusa gripa nastavlja da raste.