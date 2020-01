Šef izbornog štaba Kitarovićeve: Čudo da je uopšte ušla u drugi krug

ZAGREB - HDZ-ov osječko-baranjski župan Ivan Anušić, koji je u predsjedničkoj kampanji bio šef izbornog stožera Kolinde Grabar-Kitarović, gostovao je u četvrtak u emisiji Osječke TV "Karte na stol". U dugom razgovoru Anušić je detaljno i iskreno progovorio o razlozima zašto Grabar-Kitarović nije uspjela osvojiti drugi mandat.

Na samom početku emisije voditelj je Anušića upitao kako bi rekapitulirao izgubljene izbore, to jest da objasni zbog čega je predsjednica izgubila, a Zoran Milanović dobio.

"Kada govorimo o izborima iza nas i svemu onome što se događalo u izbornom procesu trebali bismo imati neku emisiju koja bi završila tek u 12 sati navečer, ali ću ja to pokušati skratiti", rekao je Anušić, a prenosi Jutarnji list.

"Ako gledamo sve ono što se događalo u izborima i oko Kolinde Grabar-Kitarović, prvo moramo reći da je kao predsjednica koja je branila mandat bila u težoj poziciji nego izazivači. Morala je, naravno, braniti sve ono što se događalo u proteklih pet godina, objašnjavati neke poteze - vi kad radite, uvijek napravite nešto što nije po volji svima. To je bio prvi otežavajući faktor u njenoj kampanji."

Drugi otežavajući faktor, kako kaže, bio je taj da dio stranke nije bio zainteresovan da učestvuje proaktivno i da pomogne u kampanji Kolinde Grabar Kitarović.

"To je bilo vidljivo na samom početku. To sam vidio obilazeći teren po cijeloj Hrvatskoj i bilo je jasno i nedvojbeno da će određeni ljudi, ajmo to tako reći, povući ručnu. Ti su ljudi bili nevidljivi u prvom krugu, njih niste vidjeli", rekao je Anušić na Osječkoj TV.

Dodao je i da su neki štetili namjerno, a neki su svojim nečinjenjem radili što su radili, te da je tako prošao prvi krug.

"Vjetar u leđa, predsjednici svakako nisu bile ni stvari koje su se dogodile, stavimo ih pod navodnike - gafovi, i nekakvi potezi koji su i meni bili teško objašnjivi i nerazumljivi. Tu govorimo o prekidanju debate, o verbalnom napadu na Milanovića", rekao je Anušić

"Dogodilo se što se dogodilo. Ja ću ovdje biti vrlo, vrlo izravan - Kolinda Grabar-Kitarović je napravila čudo u prvom krugu u tome da je uopće uspjela ući u drugi krug. Kad sam izanalizirao sve što se događalo, i medijsku scenu i platformu, logistiku, infrastrukturu i sve ono što je imao njen protukandidat, u ovom slučaju govorimo o Miroslavu Škori, i borbi za i to biračko tijelo... Čudo je da je ona uopće ušla u drugi krug".

Da je Grabar Kitarović izgubila izbore bilo mu je jasno 5. januara tačno u podne jer su, kaže, stigle prve informacije o izlaznosti prema kojima je u Gradu Zagrebu, Istarskoj županiji, Primorsko-goranskoj županiji i Međimurskoj županiji već bio 2 posto veći odaziv birača nego u prvom krugu.

"Tad sam znao da je mobilizirano biračko tijelo koje neće dati glas Kolindi Grabar-Kitarović", rekao je Anušić.

Kao dva ključna problema u drugom krugu ističe prekidanje debate na RTL-u gdje je savjetnica ušla u studio i pokušala ubrzati završetak te debate, te verbalni napad njenog drugog savjetnika na Zorana Milanovića nakon sučeljavanja na HRT-u.