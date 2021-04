Šef njemačke fondacije: Jezive paralele s ubistvom Đinđića

BEOGRAD - Šef kancelarije Fondacije "Hajnrih Bel" za Srbiju i Crnu Goru sa sjedištem u Beogradu, Simon Ilse upozorava na sličnosti u navodnim prijetnjama upućem potpredsjedniku Vlade Dritanu Abazoviću i ubistvu srpskog premijera Zorana Ðinđića.

Ilse je pozvao međunarodnu zajednicu da s tim u vezi obrati pažnju na dešavanja u Crnoj Gori.

"Jezive paralele sa ubistvom Zorana Ðinđića", napisao je Ilse na svom Twitter nalogu i pozvao međunarodnu zajednicu da obrati pažnju na dešavanja u Crnoj Gori i pruži podršku vlastima.

Full solidarity w/@DritanAbazovic who is threatened because he's doing the right thing: acting against organised crime & corruption in #Montenegro. Chilling parallels to murder of Zoran Đinđić. We need intern. attention+support. #ProtectDritan https://t.co/TTv7aDfIC6 @Vijestime