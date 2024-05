Šefu antifašista psovali majku četničku i prijetili klanjem

ZAGREB - Dvojica muškaraca verbalno su napala šefa Antifašističke lige Hrvatske Zorana Pusića danas oko 14 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Incident se dogodio nakon završetka Izvršnog odbora Antifašističke lige.

Portal Index je kontaktirao Pusića koji je ispričao što se dogodilo.

"Bila su to dvojica krupnih mlađih muškaraca, jedan ćelavi u kratkim crvenim hlačama. On mi je dobacio 'Je**m ti mater četničku, tebe ćemo prvog zaklati. Godinu i po, dvije, nisam dobijao nikakve prijetnje. Čak ni verbalne. Koji put neko nekakvu psovku te vrste dobaci, ali nikada tako grubo, krvoločno formulisano u zadnjih 20 godina nisam doživio", ispričao je Pusić.

Objasnio je šta se dalje događalo.

"Zaprepašteno sam krenuo prema njima, a onda je taj krupni ćelavi to još jednom doviknuo. Valjda takve ekstremističke budale misle da je došlo njihovih pet minuta. Jedno je kad vam to neko dobaci u nekoj opskurnoj krčmi par sati nakon ponoći, a nešto sasvim drugo kad se to dogodi usred bijela dana na Trgu bana Josipa Jelačića", zaključuje Pusić.

Indx je posalo upit zagrebačkoj policiji jesu li zaprimili prijavu o ovom incidentu, a odgovor, navodi ovaj portal, će objaviti ako ga dobije.

