Šekler: Kasno da kovid propusnice daju pravi efekat

BEOGRAD - Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu, izjavio je da je već kasno da se od uvođenja kovid propusnica dobije pravi efekat.

On je podsjetio da su kovid propusnice u mnogim državama Zapadne Evrope uvedene još prije ljeta i da je uporno zastupao stanovište da ih treba što prije uvesti i u Srbiji.

"Jedini događaji na kojima su propusnice uvedene bili su Egzit, Arsenal fest i još neki događaji tokom leta. Nažalost, mislim da smo u potpunosti zakasnili sa efektom uvođenja kovid propusnica jer je trebalo da nas one dovedu do toga da nemamo ovoliki broj novozaraženih dnevno", istakao je doktor Šekler za RTS.

Napominje da nije siguran da je u ovom trenutku od uvođenja kovid propusnica moguće izvući maksimum, kao što bi bilo moguće da su uvedene na vrijeme.

On je naveo da je u Srbiji izgleda mnogo važnije šta misle ljudi koji su protiv vakcinacije.

"Ispada da je državi važnije šta će o njoj da misle antivakseri nego građani koji su se vakcinisali, bili poslušni i radili sve što treba. To me podseća na građane koji redovno plaćaju grejanje, vodu i struju i one koji ne plaćaju ništa, a onda se država dogovara kako će da plate, kojom dinamikom i kako da im otpiše deo duga", rekao je on i dodao da se ispostavlja da je u prednosti onaj ko krši propise.

Doktor Šekler je istakao da samo zahvaljujući vakcinisanima zdravstveni sistem nije doživeo krah, ali da će medicinski radnici da "polude" jer dobijaju teže slučajeve iz većeg broja testiranih.

"Pozdravljam što je država napravila i opremila kovid bolnice, to je za svaku pohvalu. Pozdravljam što ima i toliko vakcina, međutim nije mi jasno zašto upropastiti to ponašanjem koje je potpuno neprimereno", kazao je Šekler.

On je dodao da vakcinisani mogu da se zaraze, ali u mnogo manjem procentu, sa mnogo blažom kliničkom slikom i mnogo manjom vjerovatnoćom da se desi bilo šta neželjeno.