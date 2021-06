Šekler: Možda nas indijski soj vodi u dobrom smjeru

BEOGRAD - Indijski soj lakše se prenosi, manja količina virusa je potrebna da se zarazite, niko nije objavio da je taj soj patogeniji, smrtonosniji, čak ima podataka iz Velike Britanije da se pojavljuje kao simptom - glavobolja i podsjeća više na grip, lakše se prenosi, rekao je Milanko Šekler, imunolog i mikrobiolog sa Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu.

Ovaj oblik koronavirusa je možda korak u dobrom smjeru - obično kada virus postaje prenosiviji, manje je patogen, rekao je za RTS.

"Kada je virus patogeniji, on se teže prenosi, recimo SARS i MERS, rođaci SARS-a 2, koji su se pojavljivali 2004. i 2012. Teško su se prenosili i zato su suzbijeni bez vakcinacije.

Meni se sviđa što se lakše prenosi i što se pojavljuju novi simptomi koji su blaži, jer po mom mišljenju, može lako da se desi da je to korak u mutaciji u dobrom smeru. Stalno se plašimo da će mutacije biti loše po nas, da vakcina u slučaju mutacija neće biti delotvorna, da će biti veća smrtnost, a šta ćemo ako se pokaže da je od ove mutacije smrtnost manja", zaključio je Šekler.

Prema njegovim riječima, ispitivanja ukazuju da sve vakcine trenutno štite preko 90 odsto u odnosu na klasične sojeve.

Rekao je da svako kretanje ljudi, fluktuacija, uz nepoštovanje mjera, predstavlja dodatni rizik da se nešto desi.

Sve češće se u prodavnice ulazi bez maske. Otvoreni su kafići i restorani, dozvoljeni koncerti, organizuju se proslave - uz ogradu, po posebnim, epidemijskim mjerama.

Doktor Šekler je rekao da postoje mjere koje su ostale, a svi su ih zaboravili. Što se tiče kapaciteta objekta, to su četiri kvadrata po gostu, dobra ventilacija, obavezno nošenje maski.

Prema njegovim riječima, neke mjere su ostale, a to što smo svjedoci da se ne poštuju jeste stvar za brigu.

"Vrlo često sam u situaciji da uđem u prodavnicu gde jedini imam masku, pa me svi gledaju začuđeno. To nije dobra stvar, bez obzira na to što su rezultati sada fini, lepi, što nas raduju i što bude optimizam. Ali moramo da shvatimo da vrlo slične rezultate imaju mnoge zemlje u okruženju koje imaju daleko manji procenat vakcinisanih, niži broj novozaraženih, bolesnih, preminulih, što je dokaz da postoji fenomen sezonalnosti", ukazao je Šekler.

"Ali isto tako vidimo šta se dešava u Rusiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, gde raste taj broj, što nije nimalo prijatno", naglasio je doktor Šekler.

Ljetna sezona tek počinje. Ljudi putuju u druge zemlje, počeli su da dolaze gosti iz inostranstva.

Šekler ukazuje da svako kretanje ljudi, fluktuacija, uz nepoštovanje mjera predstavlja dodatni rizik da se nešto desi.

"Leto je, većina aktivnosti je na otvorenom, većina ljudi koja ide na letovanje mora da bude vakcinisana i ima negativan pi-si-ar test. Sve te mere znače mnogo, uspostavljen je neki sistem, prošlo je 15-16 meseci od pojave pandemije, svi imaju debelo iskustvo", rekao je Šekler.

Šekler je rekao da su mu ljudi koji odu u Beč ispričali da u tom gradu ne možeš da sjedneš u baštu kafića bez negativnog nalaza na koronu, ne stariji od 48 sati. Raširena je mreža laboratorija i besplatan je test, nešto plaća grad, a nešto država, tako da je ulazak u bilo koji restoran uslovljen negativnim testom.

Prema njegovim riječima, to su modeli o kojima treba da razmišljaju.