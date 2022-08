Šekler: SZO da se izjasni o rizicima Evroprajda zbog majmunskih boginja

BEOGRAD - Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler kaže da bi SZO u Srbiji trebalo da iznese stav o rizicima održavanja Evroprajda u Beogradu zbog majmunskih boginja, bolesti koja se dominantno širi seksualnim putem među muškarcima.

Milanko Šekler je, u razgovoru za Jutarnji program RTS-a, reagovao na saopštenje Lezbijske i gej solidarne mreže da ta populacija nije dovoljno informisana o ovoj bolesti, te da država "ne radi ništa da zaustavi ovu epidemiju" jer, kako navode, svi svjetski epidemiološki izvještaji pokazuju da se majmunske boginje dominantno šire kroz populaciju gej muškaraca.

"Apsolutno se slažem da je neinformisanost vrlo bitna. Što se tiče nečinjenja, nisam siguran da zdravstveni sistem nije sve organizovao. Možda bi moglo za nijansu da to bude transparentnije i da ima više informacija o tome, jer samim tim kada ima više informacija - pravih, epidemioloških, medicinskih, zdravstvenih i zvaničnih izvora, situacija bi bila bolja", rekao je Šekler.

Podsjetio je na 2003. godinu, kada su se majmunske boginje prvi put pojavile u Sjedinjenim Američkim Državama.

"U desetinama porodica su se pojavile majmunske boginje i to prvo kod jednog 14-godišnjeg dečaka. I to je bilo neobjašnjivo. Da bi se na kraju, epidemiološkom dijalizom, pošto znamo da se majmunske boginje prenose sa životinje na ljude, ispostavilo da je u jednoj velikoj uvoznoj barži životinja iz Afrika, gde je bilo oko 800 životinja i to vrlo različite vrste - glodara, veverica, koje se gaje kao kućni ljubimci - na njima nije bilo nikakvih kliničkih znakova, oni su svi bili smešteni u iste kapacitete i zarazili prerijske kučiće, jednu vrstu glodara koja je u Americi popularna kao kućni ljubimac", rekao je Šekler.

Prodajom prerijskih pasa, dodaje, zarazio se veliki broj ljudi.

"Da bi situacija bila dramatična, jedan od tih glodara je pobegao u divljinu. I onda je stvoren čitav haos - šta ako majmunske boginje zavladaju populacijom zečeva, veverica, glodara i počne da se stvara rezervoar majmunskih boginja u prirodi", naveo je Šekler.

Ističe da se prije nekoliko desetina godina ova bolest uglavnom prenosila direktno sa životinja na ljude, a da je sada to drugačije.

"Danas se situacija promenila utoliko što virus prelazi uglavnom seksualnim putem kod muškaraca, preko 98 odsto, makar su to podaci SZO i to stvara određenu vrstu rizika", rekao je Šekler.

Zbog toga je, povodom predstojećeg Evroprajda koji treba da se održi u Beogradu, pozvao direktora Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji da iznese stav o rizicima održavanja takvog skupa, tj. o uslovima pod kojima bi on trebalo da se održi.

"Ta bolest može da se prenese i preko kreveta, čaršava, ćebića i posteljine, što znači da se stvara određeni rizik i za osoblje koje bude radilo po hotelima", rekao je Šekler.

Kao dodatni rizik naveo je to da su hotelski vešeraji smješteni u podrumske prostorije.

"Šta ako čitave nedelje, desetinu dana, neko bude menjao tu posteljinu i spuštao u taj vešeraj i šta ako se tamo zaraze domaći pacovi", upitao je Šekler.

Upitao je i "da li je normalno" na ovaj način organizovati veliki broj ljudi i stvoriti rizik po njih.

"Ja ne bih voleo da Beograd ostane zapamćen kao grad koji je napravio eskalaciju slučajeva majmunskih boginja i čitavu eksploziju u Evropi", kaže Šekler.

Ističe da je on stručan samo za virusološko-epidemiološki aspekt, te da bi o ovome trebalo da se izjasni Kancelarija SZO u Srbiji.

Podsjeća i da je predsjednik SZO Tedros Gebrejesus nedavno poručio da treba smanjiti broj kontakata, odnosno izloženost i na taj način smanjiti širenje bolesti.