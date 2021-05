Šekler: Virus nema svog predstavnika da potpiše poraz 21. juna

Ovih dana očekuje se da Beograd dođe do 50 odsto vakcinisanih građana, međutim, kako kaže imunolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu doktor Milanko Šekler, potrebno je posmatrati situaciju na nivou cijele Srbije i ističe da treba da bude veoma obazriv kada je u pitanju dalje popuštanje epidemioloških mjera.

Navodeći primjer Izraela, doktor Šekler je rekao u Jutarnjem programu RTS da je u toj zemlji vakcinisano 63 odsto građana, ali da su i dalje vrlo obazrivi kada je riječ o daljem ukidanju restriktivnih mjera.

"U subotu su imali 12 novozaraženih i još preispituju ukidanje mera. Imamo čitavu Srbiju i to što je u Beogradu vakcinisalo blizu 50 odsto nije dovoljno. Beograd je samo jedan grad i treba gledati celu zemlju jer smo mi mala epidemiološka jedinica gde je teško donositi mere za pojedinačne gradove", reklao je Šekler.

Kaže da je u isto vrijeme prošle godine dnevno bilo zaraženo oko 30 ljudi, jedan odsto od testiranih i to je postignuto bez vakcine samo zahvaljujuću zatvaranju i restriktivnim mjerama.

Sada kada imamo vakcinu treba da se u većem broju vakcinišemo, smatra Šekler.

Pominjanje 21. juna ili bilo kog drugog datuma od koga će se nešto drastično promijeniti, prema mišljenju doktora Šeklera nije ni realno ni ozbiljno.

"Šta je tačno tog datuma, jel to neko sveto slovo? Šta treba tada da se desi? Ko je legitimni predstavnik virusa koji će u njegovo ime da potpiše poraz? Ako nemamamo to, a nemamo, onda bih bio vrlo obazriv. Vakcinacijom može mnogo toga da se promeni, ali to je proces koji traje. Svako overavanje i davanje nekih rokova, proglašavanje, ja bih to nazvao jednostranog primirja, to teško da biva sa prirodom", naglasio je za RTS imunolog i mikrobiolog doktor Milanko Šekler.