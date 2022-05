Šekler o uzročniku hepatitisa kod djece: Misteriozno je

BEOGRAD - Mikrobiolog i virusolog Veterinarskog specijalističkog instituta Milanko Šekler rekao je da je uzrok hepatitisa koji se širi kod djece još uvijek nepoznat, ali da njegov nastanak nema nikakve veze s koronom i vakcinacijom, jer većina djece koja od njega obolijevaju nisu vakcinisana.

Šekler kaže za Tanjug da je mogući uzročnik hepatitisa, kojim je do sada zaražen veći broj djece širom svijeta, adenovirus 41.

"Svetska zdravstvena organizacija je odmah krenula da traga i imali su neke elemente da pomisle da je možda uzrok adenovirus i to 41 podtip, međutim, vi možete da imate i probleme s jetrom koji su neinfektivne prirode", kazao je Šekler.

Dodao je da problemi s jetrom ne moraju da budu samo infektivne prirode, već da njih mogu izazvati različiti lijekovi, hrana i posljedice trovanja.

"Misteriozno je jer ne može sa sigurnošću da se kaže da je to adenovirus, ali eto on je do sada najviše osumnjičen, treba pratiti nova istraživanja i rezultate tih istraživanja", kazao je Šekler.

Kada je riječ o načinu oporavka djece od hepatitisa, Šekler kaže da je potrebno mirovanje, povećan oprez i kvalitetnija ishrana, kao i da mjesecima i nedjeljama budu bez fizičke aktivnosti.

"Jednostavno davanje šanse organizmu da se sam izbori s tim, nema neke specijalne terapije još uvijek", kazao je on.

Istakao je da, iako je uzrok nastanka hepatitisa kod djece nepoznat, sa sigurnosću može da se kaže da nema veze s virisom korona niti s vakcinacijom.

"Siguran da nema nikave veze s koronom, jer se i to ispostavilo, a pogotovo nema nikave veze s vakcinom, jer deca koja najčešće obolevaju nisu vakcinisana", istakao je Šekler.