Selaković: Protestna nota Hrvatske najbesmislenija do sada

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković izjavio je danas da je protestna nota MSP Hrvatske, u kojoj se izražava protest zbog prijetnji i uvreda na račun predstavnika hrvatske nacionalne manjine na društvenim mrežama, najbesmislenija nota koju su do sada primili, budući da se u samoj Hrvatskoj bez ičije reakcije čuju uvrede na račun predstavnika Srbije, pa i građana te zemlje.

"To je jedna od najglupljih i najbesmislenijih nota koje smo do sada primili i to osnovano tvrdim, jer je reč o nečijim stavovima, možda pretnjama, izlivima ružnih osećanja ljudi na društvenim mrežma, dok se u isto vreme, u zvaničnim sredstvima informisanja u Hrvatskoj, protiv najviših državnih funkcionera Srbije izbnose najmonstruoznije i najbrutalnije uvrede", rekao je Selaković za Tanjug.

On je naveo da se u Hrvatskoj, prije svega za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a poslije i za čitav narod, kaže da je psihopata, huškač, ekstremno iskompleksiran, a za sve to vreme hrvatski organi vlasti, na takvo izražavanje o šefu jedne strane države ćute.

"Da bi nam, onda, posle samo nekoliko dana, poslali protestnu notu u kojoj traže izveštaj povodom krivičnih prijava koje su podnete zato što je na društvenim mrežama neki nesrećnik nešto ružno napisao protiv određenih pripadnika hvratske nacionalne manjine u Srbiji", rekao je ministar.

Selaković je naveo da državni organi Srbije postupaju u skladu sa zakonom i štite svačiji integritet, tako da svako u Srbiji može da se osjeća sigurno.

"Ali, nemojte da nam vređate zdrav razum", poručio je Selaković.

Kako je rekao, Srbija je mnogo puta ranije oćutala na glupe prvokacije druge strane, ali sada neće.

"Nije bilo dovoljno što ste nas provocirali, nije bilo dovoljno što ste nam predsednika nazvali ekstremno iskompleksiranim psihopatom, kao i sve koji glasaju za njega, nego nam još upucuhete protestnu notu. Na ovakve stvari, Srbija će uvek reagovati štiteći svoj državni i nacionalni interes i svoje dostojanstvo", zaključio je Selaković.

Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske (MVEP) uputilo je protestnu notu Srbiji, u kojoj je izrazilo zabrinutost zbog, kako je navedeno, brojnih prijetnji, zastrašivanja i uvreda na račun predstavnika hrvatske nacionalne manjine u Srbiji putem društvenih mreža, a poslije zahtjeva da se hrvatski jezik uvede u službenu upotrebu.