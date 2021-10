Selaković: Srbija može da bude zadovoljna izlaganjem Tanina

NJUJORK - Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je danas u Njujorku, nakon sjednice Savjeta bezbjednosti UN na kojoj je predstavljen redovni šestomesečni izvještaj o radu UNMIK-a, da Srbija može da bude zadovoljna objektivnim i jezgrovitim izlaganjem šefa UNMIK-a kao i djela stalnih i nestalnih članica, koje su podržale teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, Rezoluciju 1244 i mandat UN misije na KiM.

"Izveštaj generalnog sekretara izazvao je odobravanje, jer na jezgorvit i objektivan način govori o onome što se desilo pre mesec dana, a što ovaj šestomečni izveštaj ne obuhvata", rekao je Selaković za Tanjug.

U uvodnom govoru šefa UNMIK-a, specijalnog prestvnika generalnog sekretara Zahira Tanina se na jezgrovit način našlo i ono što se dešavalo 13. oktobra i nakon 15. septembra, a odnosilo se na incidente na Jarinji i Brnjaku, na razmeštanje specijalnih policiskih jedinica mimo dogovora u Briselu i na kraju, na dešavanja u kojima je postojala upotreba sile pod izgovorom borbe protiv šverca i organizovanog kriminalna, rekao je ministar.

Prema njegovim riječima, "drugi utisak je pored tradicionalne podeljenost izmedu stalnih članica - SAD, Velike Britanije i Francuske sa jedne i sa druge strane Rusije i Kine, nedvosmisleni i vrlo jasan stav većine nestalnih članica".

"Kada pogledate kako su govorili predstavnci Indije, Tunisa, Vijetnama, Kenije, Meksika i videlo se da je većina jasno i nedvosmisleno podržala teritorijalni integritet Srbije, našu posvećenost dijalogu i osudila jednostrane poteze Prištine", rekao je Selaković.

On je naglasio kao veoma značajno to što su svi oni podržali mandat UNMIK-a i Rezolcuiju 1244 u okviru koje mora da se dođe do održivog rješenja kosovskog pitanja.

"To je nešto po čemu će sednica postati zapamćena i značajna za nas", rekao je ministar i dodao da se ne bi forkusirao na ono što je govorila predstvnica Prištine.

Srbija je, kako je naglasio, "iznela svoju poziciju i posvećenost dijalogu i ukazala da Priština konstatno u nizu nekoliko meseci potuno podriva dijalog i odbacuje sve oko čega je postignut dogovor".

Prema riječima Selakovića, Priština i pored plasiranja laži i podmetačina i različitih lažnih konstrukcija, čiji je cilj da podriju poziciju Srbije, ipak nije uspela".

"Nastavićemo da se borimo. Naši interesi su legitimni, počivaju na međunarodnom javnom pravu i rezolucijama Saveta bezbednosti. Borba nije laka, zahtevna je, ali naši motivi su mnogo viši i značajniji od svega. Imamo motiv da se borimo da zaštimo sigurnost našeg stanovištva na KiM da sačuvamo interese naše drzave da u toj bori ostanemo istrajni", rekao je Selaković.

Ministar je dodao da je to borba koju je definisao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i da Srbija ostaje na toj liniji.

Ministar Selaković je najavio da će se danas sastati i sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterešom, sa kojim će razgovarati o posljednjim dešavanjima na KiM, kao i konstantom djelovanju Prištine na podrivanju dijaloga i nerealizovanim, a preuzetim obavezama iz Briselskog dijaloga, poput Zajednice srpskih opština.

"To je nešto za šta ćemo se boriti i nećemo odustati i sastanak ćemo iskoristiti da generalnog sekretara UN upoznamo sa tim", rekao je Selaković koji se danas pred početak sednice sastao sa predsjednikom SB UN, kenijskim ambasadorom Martinom Kimanijem.