Selaković: Srbija neće priznati rezultate referenduma u ukrajinskim regionima

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković rekao je danas da Srbija neće priznati rezultate referenduma u ukrajinskim regionima, na kojima se građani izjašnjavaju da li hoće da se pripoje Rusiji.

Selaković je na konferenciji za novinare u Beogradu objasnio da Srbija te rezultate ne može da prihvati, prvo, zbog posvećenosti Povelji UN i pravilima međunarodnog prava.

"Drugo, to bi bilo suprotno našoj politici očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije", objasnio je Selaković.

Odgovarajući na novinarsko pitanje šta podrazumijeva plan konsultacija, koji je na marginama Generalne skupštine UN u NJujorku potpisao sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom, i kakva se time poruka šalje EU, Selaković je odgovorio da taj dokument napadaju oni koji ga nisu ni vidjeli, a kamoli pročitali.

"Sve što se tiče napada i pitanja vezanih za taj plan predstavlja traženje dovoljnog raloga da se Srbija napadne i pokušaj da se Srbija disciplinuje", rekao je Selaković.

On je naveo da se plan konsultacija sa Ministarstvom spoljnih poslova Rusije potpisuje od 1996, i to na svake dvije godine, ističući da je riječ o tehničkim stvarima poput bilateralnih odnosa i multilateranih aktivnosti.

Selaković je naglasio da se tim planom ne tretiraju teme konsultacija o bezbjednosnoj politici, dodajući da Srbija pregovara i sarađuje sa svim zemljama, pogotovo sa onima koje nisu priznale nezavisnost takozvanog Kosova.

On je ukazao da je Vlada u prilici da odbije taj plan, ali da on lično ne vidi zašto bi to uradila.