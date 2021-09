Selaković: Vrhunac bezobrazluka je porediti Srbiju sa nacističkom Njemačkom

BEOGRAD - Besmisleni i ostrašćeni napadi predsjednika Crne Gore Mila Ðukanovića na predsjednika Aleksandra Vučića nisu ništa drugo do pokušaj da na lažima zasnovanoj retorici nekog prošlog vijeka i nekih prošlih ljudi pokuša da prikrije svoje političke promašaje, te izazove osjećaj tobožnje ugroženosti, a sebe proglasi i predstavi kao spasioca, kaže ministar spoljnih poslova Nikola Selaković.

Kako navodi, uspjeh jednog predsjednika države ne mjeri se zapaljivošću fraza i talentom za proizvođenje konflikta u sopstvenom društvu, već nivoom BDP-a, prosječne plate i kupovne moći građana, kilometrima auto-puteva i pruga, brojem otvorenih novih radnih mjesta.

"Kada neko ne može da se podiči svojim, onda mu smeta tuđi uspeh, a onaj koji je uspešan ruši se svim sredstvima uključujući i gnusne laži", navodi Selaković.

Dodaje da je "mnogo šuplja priča toliko da zvoni".

"Optužiti Srbiju da želi Kosovo i Metohiju bez Albanaca i Crnu Goru bez Crnogoraca, ne samo da je neistinito i besmisleno, već govori o autoprojekciji onoga ko je u stanju da tako nešto kaže, jer sve vreme vodi politiku koja negira pravo na postojanje preko 28 odsto sopstvenih građana koji se osećaju i deklarišu kao pripadnici srpskog naroda, negira im pravo na upotrebu jezika i pisma, i nacionalnih simbola", kaze Selaković, a navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.

On smatra da je vrhunac bezobrazluka poređenje Srbije sa nacističkom Njemačkom, a predsjednika Vučića sa Hitlerom i to, kako navodi, samo zato što je predsjednik jasno stavio do znanja da Srbija nije i neće biti poligon i tržište za djelovanje kriminalnih narko-kartela iz Crne Gore.

"Izgleda da to najviše boli, koliko god da se neko proglašava zaštitnikom identiteta, žrtvom politike čiji je deo nekada i sam bio i traži saveznike među svima kojima smeta Srbija koja se ekonomski razvija i napreduje, Srbija koja gradi puteve, bolnice i mostove, koja otvara fabrike i privlači najviše investicija u regionu, koja svakome pruža ruku za partnerstvo i saradnju ali i poštuje sebe i svoj narod", kaže Selaković i napominje da odnos prema Crnoj Gori kao nezavisnoj državi Srbija iskazuje svojom politikom, poštujući njen suverenitet i teritorijalnu celovitost, što se, primećuje, ne može reći da Crna Gora pokazuje prema Srbiji.

Dodaje da građani svake države su glasni da slobodno izražavajući svoju volju biraju svoje rukovodstvo.

"Kao demokratska država Srbija to poštuje i poštovaće, ali će uvek i u svakoj prilici podići glas protiv laži koje je neko u stanju da izrekne na njen račun i na račun predsesnika Srbije, da bi time vodio svoje lične političke borbe i prikrivao neuspehe", zaključuje šef sprpske diplomatije.