Sergej Trifunović nakon puštanja iz pritvora imao poruku za Čedu Jovanovića

Glumac Sergej Trifunović juče je pušten iz pritvora, a sada se u kratkoj izjavi osvrnuo na jučerašnji komentar lidera LDP Čedomira Jovanovića.

Trifunović je u četvrtak 18. aprila oko 20 časova priveden na Voždovcu nakon što je kod njega pronađena marihuana.

U prvoj izjavi za nova.rs nakon puštanja na slobodu Trifunović se zahvalio Jovanoviću:

"Zahvalio bih se Čedomiru Jovanoviću, od srca. Njegova izjava ima još veću težinu jer nismo u dobrim odnosima. Svaka čast, zaista", rekao je glumac.

Prema saznanjima nove, sa Trifunovićem je u četvrtak priveden i S.A. (1993) koji je osumnjičen da je glumcu prodao marihuanu. Obojici je određeno policijsko zadržavanje.

Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović komentarisao je Trifunovićevo privođenje na društvenoj mreži "Iks" i glumcu pružio podršku.

"Prejadna je hladnoća sa kojom naše društvo odgovara na ‘zločin i kaznu’ Sergeja Trifunovića. Ta tupa tišina koja prati njegov marihuana greh i zadržavanje u pritvoru nije izraz naše čistote nego mera naše neljudskosti i gluposti. Dugo mi nije važno zašto smo postali hulje. Važno mi je da ja na takvo društvo ne pristajem", počeo je Jovanović i dodao:

"I da do kraja sveta ‘pi*a po mom grobu’ Sergeja želim slobodnog da srcem misli, govori i radi. Samo tako i on i ja ali i svi koji su noćas za razliku od nas dvojice gutali, duvali i šmrkali možemo opet pronaći svoj mir i mir među svima nama. Zato molim tužilaštvo ali i AV-a koji u ovoj zemlji ‘pušta kišu’ da me razumeju dok javno tražim slobodu za Sergeja Trifunovića. I tako odbrane našu ljudskost", zaključio je lider LDP.

