Šerić prihvatio da brani splitskog ubicu, povukao ga izazov

ZAGREB - Poznati hrvatski advokat Branko Šerić, kojeg je angažovala Facebook grupa "Pravda za Filipa" za odbranu trostrukog splitskog ubice, Filipa Zavadlava, kaže da ne zna da li je njegov klijent shvatio da mu je on branilac, ali da vjeruje da će doći sebi.

Zavadlav je prebačen u zatvorsku bolnicu u Zagrebu zbog psihičkog stanja u kojem se nalazi, nakon što je iz automatske puške tokom proteklog vikenda pucajući nasumice ubio tri osobe, navodno, iz osvete zbog reketiranja.

Šerić je za hrvatski portal Index rekao da Zavadlav nije reagovao kada mu je saopšteno da mu je branilac.

"Ali doći će sebi, mora", rekao je Šerić i potvrdio da je bio u telefonskom kontaktu s majkom ubice, koja je u Austriji.

Upitan za honorar s obzirom na to da je angažovan putem društvenih mreža, Šerić kaže da mu je ovaj slučaj više izazov i da nije bilo riječi o novcu.

"Nisam razgovarao o honoraru. Ovo mi je izazov. U ovim godinama ne treba mi reklama, a ako dosad nisam materijalno situiran, ne treba ni da budem. Povukao me izazov jer ljudi su nesrećni zbog insuficijentnog zdravstva i pravosuđa i kad su me kontaktirali iz Facebook grupe, nisam se dugo mislio. To je bilo uveče, ujutro sam rekao da hoću", rekako je Šerić.

Ima, naravno, ideju o strategiji odbrane, prikupio je, ističe, "dragocjene informacije" koje će mu biti korisne, ali nije htio da ih otkriva.

Govoreći generalno o hrvatskom zakonodavstvu, Šerić je rekao da ono kasni za realnim životom 20 godina i u smislu prevencije i represije.

"Nisam za policijsku državu, ali jesam za postupanje prema potencijalno opasnim osobama", naveo je Šerić.