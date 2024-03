Serija zemljotresa uzdrmala BiH, Hrvatsku i Crnu Goru

U ranim jutarnjim časovima, serija zemljotresa uzdrmala je Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Crnu Goru.

Prvi potres, koji je zabilježen u 4:06 časova, imao je snagu od 5.4 stepena Rihterove skale, s epicentrom na granici BiH i Crne Gore, između Nikšića i Gacka.

Samo osam minuta kasnije, drugi zemljotres, jačine 3.1 stepen, pogodio je područje između Gacka i Nevesinja.

Treći udar, snage 3.1, dogodio se u 4:30, s epicentrom između Bileće i Nikšića.

Sva tri zemljotresa osjetila su se u gradovima poput Dubrovnika, Trebinja, Podgorice, Herceg Novog, Sarajeva i Mostara, izazivajući zabrinutost među stanovništvom.

