Serijski silovatelj Igor Milošević čeka psihijatrijsko vještačenje

​BEOGRAD - U Prvom osnovnom sudu u Beogradu je za 20. februar odgođeno suđenje višestruko osuđivanom silovatelju Igoru Miloševiću, optuženom da je ugrozio sigurnost novinarke J.R. koja je radila intervju s njim.

Suđenje Igoru Miloševiću je odgođeno jer sudu još nisu dostavljeni spisi neuropsihijatrijskog vještačenja, koje je sudija naložila na prethodnom suđenju.

Milošević nije doveden iz pritvora na jučerašnje suđenje.

Za 20. februar je predviđeno ispitivanje svjedoka.

Igoru Miloševiću se sudi za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, a povodom navoda koje je, pored ostalog, izgovorio prilikom davanja jednog intervjua, nakon što je odslužio kaznu od 15 godina zatvora zbog silovanja.

Milošević je na prethodnom suđenju rekao da nije imao namjeru da ugrozi bilo čiju sigurnost, te da je u intervjuu pričao samo o krivičnim djelima koja je počinio do 14. godine.

Tužilaštvo je u optužnom prijedlogu predložilo da se Milošević osudi na kaznu zatvora od dvije godine i deset mjeseci, kao i da mu se izrekne mjera bezbjednosti zabrane prilaska i komunikacije sa J.R. u trajanju od tri godine.

Optužnim prijedlogom Miloševiću je na teret stavljeno da je 27. septembra prošle godine "prijetnjom da će napasti na život i tijelo novinarke J.R., ugrozio njenu sigurnost".

Milošević je tokom intervjua sa novinarkom J.R., koja je radila zajedno sa koleginicom I.T., izgovorio riječi "ako sam ja naumio da vas silujem, ja ću to uraditi, ako imam slobodu, ako nema kamermana da me spriječi, ako nema bilo ko da me spriječi", kao i "ako dođem da vas ubijem, ja ću da vas ubijem, ako nema ko da me spriječi", što je kod J.R. stvorilo osjećaj straha i ugroženosti za sopstvenu bezbjednost.

Okrivljeni je uhapšen 30. septembra 2022. i od tada je u pritvoru, prenosi Nova.

Milošević je više puta osuđivan zbog silovanja i on je par dana prije hapšenja, nakon što je odslužio kaznu od 15 godina, izašao iz zatvora.

Nekoliko dana kasnije objavljen je intervju s njim, zbog čega su reagovali novinska udruženja i organizacije koje se bave zaštitom žena, a organizovani su i protesti.