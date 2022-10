Serijski silovatelj Igor Milošević ostaje iza rešetaka

Nakon saslušanja Igora Miloševića, serijskog silovatelja koji je osumnjičen za izvršenje krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, određen je pritvor.

Sudija za prethodni postupak Prvog suda odredio je pritvor do 30 dana Igoru Miloševiću.

Podsjećamo, Milošević je na saslušanju priznao da je rekao novinarkama "Ako odlučim da vas silujem, ja ću da vas silujem, ako nema nikoga da to spriječi", ali je tvrdio da to nije rekao sa ciljem da im preti, već kaže da je to bio deo njegove priče kada je opisivao silovanja koja je počinio".

Nakon toga zamjenik tužioca je predložio sudu da se Miloševiću odredi pritvor zbog opasnosti da neće biti moguće obezbijediti njegovo prisustvo u postupku, zbog okolnosti koje ukazuju da bi mogao uticati na svedoke koji tek treba da budu ispitani, kao i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao učiniti dijelom kojim prijeti, a sve to uzimajući u obzir njegovu raniju višestruku osuđivanost.

