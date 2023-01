Šešelj: Litijum nam treba više od hleba

​BEOGRAD - Predsjednik Srpske radikalne stranke, Vojislav Šešelj, rekao je danas da je odluka države o obustavljanju projekta eksploatacije litijuma u Jadru pogrešna i da mora biti promjenjena.

"Aleksandar Vučić je kao predsjednik vladajuće stranke imao uticaj da se donese odluka o zabrani eksploatacije litijuma, ali je to pogrešna odluka i ako on i vlada ne promijene tu odluku izugubiće izbore, to je sigurno", rekao je Šešelj za "Tanjug".

On je istakao da su stanovnici Gornjih Nedeljica prodali kuće i imanja za veliki novac, iznad njihove stvarne vrijednosti i da su se nakon toga pojavljivali na protestima protiv Rio Tinta, računajući da će država to da im vrati.

"Litijum je ogromno bogatstvo koje pripada čitavom narodu, a ne tim ljudima koji žive na tim imanjima. Oni su obeštećeni mnogo iznad cijene i kupili su zemlju na drugom mjestu. Demagoška je teza da nas ti ljudi hrane, jer oni proizvode za sebe i svoju porodicu i malo toga za tržište", smatra lider radikala.

Šešelj je istakao kako je rudna renta od tri odsto isuviše niska i založio se za to da bude povećana na najmanje 10 procenata, a za neke rude i 20 odsto

"Mora Srbija da razvija rudarstvo i industriju. Ne možemo da dozvolimo da kad treba kamenolom da se otvori ljudi demonstriraju i blokiraju ga, a hoćemo puteve. Otpor tim stvarima je spolja instrumentailzovan, jer u Srbiji ima oko 800 ekoloških udruženja, koja primaju novac iz inostranstva", rekao je Šešelj.

On smatra da eksploatacija litijuma mora da se obavlja po najvišim ekološkim standardima i da ne smije ni kap zagađene vode da ode u Drinu.

"Litijum nam treba više od hljeba, jer kad imamo dovoljno litijuma imaćemo zaposlene ljude i hljeba u izobilju. Ali ne smije se izvesti ni gram litijuma, nego mora ovde da bude upotrebljen za proizvodnju električnih automobila i baretija za telefone", istakao je Šešelj.