Šešelj: Nikada više dobrovoljno u Hag

BEOGRAD - Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj rekao je danas da neće dobrovoljno ići u Hag na izricanje presude u žalbenom postupku, te da poziv - nije ni dobio.

"Ne, što bih išao u Hag. Rekao sam da neću više nikad dobrovoljno u Hag, a, doduše, nisu me ni zvali. Izgleda da ni oni mene ne žele baš mnogo. Suviše sam im dosadio, a sada ćemo videti šta će da odluče", rekao je Šešelj novinarima.

Šešelj je rekao i da Mehanizam za međunarodne krivične sudove, koji je naslijedio Haški tribunal, u u nalogu o zakazivanju sjednice navodi da će presuda biti pročitana i bez njegovog prisustva.

"A uopšte nema poziva da dođem. Oni mogu dve stvari da odluče - da ukinu presudu i obnove proces ili da potvrde presudu. Kada je prvostepena presuda oslobađajuća, nemoguće je preinačenje. Statut i Pravilnik dozvoljavaju preinačenje, ali po anglosaksonskom pravu, ono je samo moguće ako je neko već osuđen, pa da mu se kazna poveća ili smanji", zaključio je Šešelj.

U Kravici nije počinjen ratni zločin

Lider Srpske radikalne stranke /SRS/ Vojislav Šešelj izjavio je danas da je beogradski sud u slučaju "Kravica" počinio niz grešaka u postupku, da su od suda u BiH preuzeli podatke bez ikakve provjere, i da u mjestu Kravica kod Bratunca u julu 1995. godine nije počinjen ratni zločin.

Šešelj je rekao novinarima da je došao ispred Specijalnog suda, u kome je za danas zakazan nastavak suđenja osmorici bivših pripadnika Specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u Kravici, da bi izrazio solidarnost sa optuženima u tom predmetu.

On je naveo da u Kravici nije ubijeno 1.330 muslimana, što se optuženima stavlja na teret optužnicom srpskog Tužilaštva za ratne zločine.

Prema njegovim riječima, iz grobnice sa te lokacije iskopano je 317 tijela osoba muslimanske nacionalnosti, ali nije utvrđeno da li su svi ubijeni u Kravici.

On je naveo, pozivajući se na izjave svjedoka muslimana, da je na lokaciji u Kravici bilo od 100 do 200, a najviše 300 muslimana, i to ratnih zarobljenika.

Lider SRS je naveo i da su oni sa Srbima, koji su ih čuvali, razgovarali opušteno i da su pričali o svemu jer su očekivali da će doći do razmjene.

Šešelj je rekao da je iznenada jedan od muslimana oteo automatsku pušku stražaru i ubio jednog od Srba, a da je potom cijev puške uhvatio komandir straže tako da je rafal ispaljen u vazduh.

"To je dovelo do velike nervoze, s jedne strane je bilo do 300 muslimana, a s druge 10 do 15 Srba", rekao je Šešelj.

On je rekao i da je tada došlo do sporadične pucnjave i da to što se dogodilo u Kravici "nema nikakve veze sa ratnim zločinom".

Lider SRS je najavio da će pratiti to suđenje i da će obavještavati javnost o, kako je rekao, svim nepravilnostima.

Šešelj je rekao da u Srebrenici nije izvršen genocid, kao što to tvrdi muslimanska strana, dodavši da je bilo strijeljanja muslimana.

On je naveo da su oni koji su ubijali muslimane nosili "neke oznake" srpske vojske, ali da to nisu bili pripadnici Vojske Republike Srpske.

"Ja osuđujem i gnušam se svakog ratnog zločina", rekao je Šešelj.

Osmorica bivših pripadnika Specijalne brigade MUP-a Republike Srpske optuženi su da su zajedno s nepoznatim pripadnicima Specijalne brigade Republike Srpske u halama Zemljoradničke zadruge i oko njih, u mjestu Kravica, u julu 1995. učestvovali u ubistvu više od 1.300 Bošnjaka.

Optuženi, koji se brane sa slobode, u prethodnom dijelu suđenja odbacili su navode optužnice.