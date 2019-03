Šešelj: Presuda predstavlja gaženje elementarnih pravnih principa

BEOGRAD - Predsjednik Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj ocijenio je da je drugostepena haška presuda prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću u potpunosti neodrživa sa aspekta pravničke struke i da predstavlja gaženje elementarnih pravnih principa.

"Presudom su pogaženi elementarni pravni principi, principi međunarodnog humanitarnog i međunarodnog običajnog prava. Nisam verovao da će Karadžić biti oslobođen, ali sam se nadao da će otpasti optužnica za genocid u Srebrenici", rekao je Šešelj na konferenciji za novinare.

On je naglasio da nema nijednog ozbiljnog pravnika u svijetu koji može da kaže da se u Srebrenici zaista odigrao genocid, saopšteno je iz SRS.

"Pogledajte Međunarodnu konvenciju o genocidu iz 1946. godine i videćete da ovo u Srebrenici ne sadrži nijedan element genocida. Tu je izvršen ratni zločin streljanja najviše do 1.200 vojnika. Nijedan civil, nijedna žena ili dete nisu ubijeni. I to streljanje je obavljeno pod sumnjivim okolnostima. Ni Tribunal nije do kraja utvrdio ko su izvršioci streljanja na četiri lokacije", rekao je Šešelj

Lider radikala je istakao da nema dokaza da je Karadžić izdavao naredbe za streljanje ratnih zarobljenika, da je štitio počinioce zločina ili da je vođena politika vršenja zločina i da su postojali udruženi zločinački poduhvati.

On je iznio uvjerenje da su haške sudije samo glasale, a da su pravi autori presude zapravo anonimni stručnjaci čija imena se ne navode u tekstu.

Šešelj je ocijenio da jučerašnja presuda prvom predsjedniku Republike Srpske predstavlja loš znak u pogledu ishoda suđenja generalu Ratku Mladiću i zaključio da je sud ovom presudom dokazao da je antisrpski i da mu je cilj da izlaže Republiku Srpsku novim opasnostima u pogledu njenog opstanka.