Šešelj: Srbija da prestane biti magarac; Vučić: Nismo u toj ulozi

BEOGRAD - Predsjednik SRS Vojislav Šešelj poručio je večeras da, šta god da se pojavi kao ideja u pregovorima Beograda sa Prištinom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mora da zastupa Ustav Srbije i da djeluje u njegovim okvirima.

“Ako se pojavi neko sa idejom o podeli KiM tebi (Vučiću) je potreban opšti pravni akt, na kome ceš bazirati svoj pregovarački kapacitet. Po mom mišljenju to bi mogao biti ustavni zakon, kojim se vladi i predsedniku republike dozvoljava da vode i pregovore koji bi mogli proizvesti promenu granica Srbije”, rekao je Šešelj u Narodnoj skupštini obraćajući se predsjedniku Vučiću.

On smatra da bi Srbija pod hitno trebalo da zahtijeva da Rusija i Kina uzmu učešće u snagama Kfora na KiM.

Šešelj je ocijenio da je osnovni problem Srbije to što je dugo godina u ulozi magarca koga stalno tuku, i kad je stvarno nešto pogriješio i kad nije, a s vremena na vrijeme mu kao nagradu daju šargarepu kad smatraju da je bio poslušan.

"Naš cilj bi morao da bude da Srbija što pre prestane da bude magarac, a stalnim zaklinjanjem u evropski put mi to ne možemo postići", rekao je Šešelj.

Na to mu je Vučić odgovorio da Srbija nije u ulozi magarca i da se on, Vučić, ne zaklinje u evropski put, već u Srbiju, a da smatra da je evropski put važan za zemlju.

"Ta zaklinjanja u evropski put nikada niste čuli. Nikada nisam nijednog evropskog zvaničnika niti bilo koga iz Brisela zamolio za otvaranje poglavlja, a kamoli šta drugo", rekao je Vučić.

On je istakao da je veoma važno da budemo na evropskom putu iz različitih razloga, te da je važno da ljudi u Srbiji to razumiju, jer je to pitanje ne emotivnog, već racionalnog, odgovornog i ozbiljnog pristupa.