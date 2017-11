Šešelj: Tribunal sada želi Mladićevu smrt, ne odgovara im drugostepeni postupak

BEOGRAD - Lider SRS Vojislav Šešelj predložio je danas da se hitno formira naučni institut za proučavanje sudske prakse Haškog tribunala.

Šešelj je novinarima u Skupštini Srbije kazao da Srbija mora dati kvalitetan i stručan odgovor na sve što se dešavalo u Haškom tribunalu i da nisu dovoljne samo političke fraze.

“Lako je dezavuisati Haški tribunal političkim argumentima - važno je da se on suštinski dezavuiše pravnim argumentima. To nije teško, ali treba dobre volje i treba angažovati kvalitetne ljude koji će to uraditi”, rekao je Šešelj.

On smatra i da Vlada Srbije, a naročito Ministarstvo pravde ne bi smjeli pasivno da reaguju na izricanje presude Ratku Mladiću.

“Ono što je sad u interesu Haškog tribunala - to je da Ratko Mladić što prije umre. Njima ne odgovara drugostepeni postupak. Drugostepeni postupak se možda neće okončati ni za dvije, tri godine”, ocijenio je Šešelj.