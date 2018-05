Šešelj: Zabrana skupa je blamaža za vlast

HRTKOVCI - Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je danas da je zabrana njihovog okupljanja povodom 26. godina od mitinga u selu Hrtkovci blamaža za vlast, jer svi znaju da bi protekao mirno, kao i skup 1992. godine, zbog kojeg je osuđen u Hagu.

Šešelj je novinarima u selu Jarak koje je udaljeno pet kilometara od Hrtkovaca, rekao da će ostati do 11 sati u tom selu, a da će onda radikali otići kućama.

On je istakao da samo korisiti svoja ustavna i zakonska prava na slobodno okupljanje i da su zato u Hrtkovcima zakazali miting "Djurđevdanski radikalski ustanak".

"Vi znate da bi ovaj miting prošao bez incidenta, ovo je blamaža za vlast", kazao je Šešelj.

Prema njegovim rečima, policija je bez ikakvog razloga zabranila okupljanje jer je miting radikala protekao mirno i prije 26 godina.

"Nije bilo opasnosti za ljude i imovinu, čak i 1992. godine na ovom mitingu je bilo mirno, a onda je krenula kampanja u javnosti da su ljudi zastrašivani i terani tokom noći. To su sve ordinarne laži. Nikad niko nije zastrašivan, niko nije otišao iz Srbije, a da nije zamenio imovinu", rekao je Šešelj.

Govoreći o mitingu koji je prije 26 godina održao na današnji dan, on je naglasio da tada u Hrtkovcima nije pročitao nikav spisak nepodobnih građana, već da su to ljudi koji su otišli iz Srbije i da je to dokazao u Hagu.

Dodao je da Srbija ne može imati dobre odnose sa Hrvatskom dok ne bude oslobođena Republika Srpska Krajina.