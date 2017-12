Šešelj nije pratio izlaganje tužilaštva u Hagu

BEOGRAD - Lider radikala Vojislav Šešelj rekao je da nije pratio izlaganje Tužilaštva pred Mehanizmom za međunarodne krivične sudove po žalbi na oslobađajuću presudu, te da je, što se njega tiče, on sa Haškim tribunalom završio ma šta oni dalje pokušavali.

"Šta god da urade, šta me briga. Ja se tamo ne vraćam ni u jednoj varijanti. Uopšte me više to ne interesuje. Nisam ni pratio izlaganje Tužilaštva, jer u to vreme spavam", rekao je Šešelj.

On je napomenuo da se tužilac žali što se sudsko vijeće nije izjašnjavalo o samim zločinima.

"Ovde to nije bitno, jesu li se zločini desili ili nisu, nego je bitno što nije moguće utvrditi nikakvu vezu između mene i tih zločina, i zato pribegavaju udruženom zločinačkom poduhvatu", rekao je Šešelj za "Sputnjik".

On je podsjetio da je u slučaju generala Ratka Mladića izbačen iz tog udruženog zločinačkog poduhvata, jer tamo nije bilo dokaza za to.

Šešelj je rekao da je tužilaštvo nemoćno, ali da zavisi sve od političkih planova "gazda" Tribunala.

"Zavisi šta oni odluče, da li da mi se ponavlja suđenje ili ne ... Ko to zna, otkud ja to znam? Ne razmišljam uopšte o tome. Oni nešto razmišljaju, ali ko će da upre u njihov misaoni proces. Namera im je da do kraja proleća sve to završe", naveo je Šešelj.

On je dodao da ne bi o tome nagađao, ali da je taj sud u svakom slučaju pobijeđen.

Hag: Šešelja treba osuditi

Tužioci suda u Hagu zatražili su od apelacionog veća da poništi oslobadajuću presudu Vojislavu Šešelju i da ga osudi za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH.

U pisanoj žalbi na presudu Šešelju, koji je Haški tribunal izrekao 31. marta prošle godine, tužioci su zatražili da lider radikala bude proglašen krivim i osuđen na 28 godina zatvora.

Kao alternativu, tužilac Matijas Markusen predložio je, na današnjoj raspravi o žalbi Tužilaštva, da se Šešelju sudi ponovo, ukoliko apelaciono vijeće odbije da ga osudi.

"Pravda nije zadovoljena...Ukoliko oslobađajuća presuda opstane, to bi bilo ne samo uvreda za žrtve, nego i bi i potkopalo vjerodostojnost suda", rekao je tužilac Markusen.

Šešelj, koji je na privremenoj slobodi u Srbiji i nije prisustvovao raspravi, ranije je zatražio da žalba tužilaca bude odbačena, a oslobađajuća presuda potvrđena.

Lider SRS moći će da odgovori na današnje tvrdnje tužilaca u roku od 10 dana pošto primi zapisnik sa zasjedanja na srpskom jeziku.

Predsedavajući sudija Teodor Meron rekao je, na kraju rasprave, da će pravosnažna presuda Šešelju biti izrečena "u dogledno vrijeme".

Žalbeno vijeće Mehanizma za međunarodne krivične sudove danas je saslušalo usmenu argumentaciju žalbe koju je Tužilaštvo uložilo na oslobađajuću presudu Šešelju koju je Haški tribunal donio 31. marta 2016. godine.

Tužilaštvo je tvrdilo da je Pretresno vijeće pogrešno primijenilo pravo jer nije pružilo obrazloženo mišljenje i da je pogrešno tumačilo činjenice kada je Šešelja oslobodilo optužbi i tražilo da Žalbeno veće preinači presudu i proglasi Šešelja krivim.

Tužilaštvo je teretilo Šešelja za progon, deportaciju i nehumana djela (prisilno premeštanje) kao zločine protiv čovječnosti, kao i za ubistvo, mučenje, okrutno postupanje, bezobzirno razaranje, uništavanje ili hotimično nanošenje štete ustanovama posvećenim religiji i obrazovanju, pljačkanje javne ili privatne imovine, kao kršenje zakona ili običaja ratovanja.

Tužilaštvo je tvrdilo da je Šešelj planirao, naredio, podsticao, počinio, ili na drugi način pomagao i podržavao te zločine.