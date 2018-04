Šešelj o presudi: Spreman sam da ponovim zločine koji su mi pripisani

BEOGRAD - Ova presuda je protivpravna, po anglosaksonskom pravu u drugom stepenu nije se mogla preinačiti prvostepena presuda. Mogla se samo ukinuti i vratiti na ponovno suđenje, izjavio je za "Sputnjik" Vojislav Šešelj povodom današnje drugostepene presude u Hagu kojom je osuđen na deset godina zatvora.

"Mene je praktično osudilo pet sudija koje me nikada u životu uživo nisu videle. To je skandal svoje vrste, jer postoji princip neposrednosti suđenja. Ne može me osuditi neko ko me nikad nije video. Verovatno ću se žaliti. Šanse sa žalbu nisu velike, ali ja hoću to dalje da teram! Da teram mak na konac, da bi im što više problema napravio. Da bih što više žigosao njihovo protivpravno ponašanje", rekao je Šešelj za "Sputnjik".

Dodaje da su ga za, kako kaže, navodni zločin u Hrtkovcima osudili, iako tamo nije bilo sistematskog, niti rasprostranjenog napada na civilno stanovništvo.

"Ni jedan Hrvat iz Vojvodine nije proteran. Oni koji su otišli, prethodno su sa prognanim Srbima iz Hrvatske razmenili kuće i stanove. Ni jedan jedini Hrvat nije proteran", tvrdi lider radikala.

Na kraju razgovora za Sputnjik Vojislav Šešelj kaže da je u vrijeme izricanja presude — spavao.

"Ponosan sam na sve ratne zločine i zločine protiv čovečnosti koje su mi pripisali i spreman sam u budućnosti da ih ponovim", kaže Šešelj.

Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale osudilo je lidera radikala na deset godina zatvora zbog progona i podsticanje na progon Hrvata u Hrtkovcima.

Osuđen je za deportaciju i podsticanje deportacije Hrvata iz Vojvodine. Međutim, Šešelj neće ići u zatvor, jer je u pritvoru Haškog tribunala tokom suđenja proveo ukupno 11 i po godina.