Sijarto: Nije fer da KiM bude preduslov za integracije Srbije

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je da nije fer da rješenje pitanja Kosova bude preduslov za to da Srbija uđe u EU ili ubrza svoje integracije.

"Nije fer da to bude preduslov i ne sme tako da bude", rekao je Sijarto za TV Prva.

Politički gledano, naveo je on, neke zemlje u EU i institucije u Briselu smatraju da je to politički preduslov jer je to, kako kaže, dobra referenca za njih, zbog čega ne bi podržali napredovanje integracije Srbije, i to je veliki problem.

Sijarto je rekao da je šteta što Srbija nije otvorila ove godine nijedno poglavlje u pregovorima u članstvu i da je to sramota za EU, a ne za Srbiju.

"Srbija je ozbiljna država i ne treba da igramo igre sa njom. EU treba da kaže direktno da li smo spremni za ubrzanje pregovora ili ne", rekao je šef mađarske diplomatije.

On je ponovio da se Mađarska zalaže za ubrzanje evropskih intergracija Srbije, jer smatra da je u interesu EU da Srbija postane njena članica, barem koliko je to u interesu i Srbije.

Srbija je tehnički već spremna za otvaranje šest novih poglavlja, kaže Sijarto i dodaje da ne razumije zašto se odbacuje prilika da se govori o važnijim pitanjima evropskih integracija.

On je rekao da je posljednji put na samitu EU pokrenuo pitanje da li postoji pravna prepreka zašto ne može Srbija da se otvori šest poglavlja i da je dobio odgovor da ne postoji.

"To znači postoji samo politička prepreka, a to znači da sve države članice to žele, mogli bismo da otvorimo šest poglavlja. Evopske zemlje koje se navodno zalažu za proširenje i navodno su za integraciju Zapadnog Balkana, treba to jasno da kažu", istakao je šef mađarske diplomatije.

Govoreći o pandemiji korona virusa, Sijarto kaže da kada dođe do neke krize, nedostaje liderstvo EU.

"Svi mi, članice EU, borile smo se da dobijemo opremu: maske, uređaje, respiratore na istom tržištu u Kini, naši posrednici su se svađali, ''tukli'' su se oko toga ko će šta da uzme...Nije bilo nikakve koordinacije iz Brisela, jer te institucije mogu da upravljaju stvarima maksimalno u mirodopskim uslovima, ali kad imamo krizu, nedostaje liderstvo EU", ocijenio je Sijarto.